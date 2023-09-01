Вертолетные экскурсии в Гранд каньон из Лас-ВегасаБольшой каньон — это один из старейших национальных парков США и одно из самых совершенных творений природы на Земле.

Образовался он примерно 10 млн. лет назад. Тогда это была сложенная из мягких пород (известняков, песчаников и сланцев) равнина, по которой текла река Колорадо. Эта равнина под действием природных явлений начала подниматься, а река вымывала на своем пути мягкие породы, образуя каньон. И по сей день текущая со скоростью 20 км/час р. Колорадо вымывает за сутки около полумиллиона тонн горных пород, представляя собой мутный красный поток. Неудивительно, что название реки в переводе с испанского означает «красная».

Подарите себе незабываемое вертолетное путешествие в Гранд каньон с пикником и шампанским, насладитесь красотами этого невероятного уголка природы! Вертолетный тур в Гранд каньон — «Премиум» Мы предлагаем Вам самый полный тур в Гранд каньон. Во время этого тура Вы откроете все грани Большого каньона — Вы побываете на самом его верху, в самом низу посетите обзорные площадки, сделаете красочные фото внутри этого чуда природы, а также совершите прогулку на лодке по реке Колорадо.