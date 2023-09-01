Индивидуальная вертолетная экскурсия в Гранд каньон из Лас-Вегаса
Гранд каньон — старейший из национальных парков в США, а также один из глубочайших каньонов на всей планете.
Его уникальные панорамы и зеркальную гладь реки Колорадо мы сможем увидеть с необычного ракурса, пролетев над ним на вертолете. Вас ждут зрелищные пейзажи и пикник с шампанским в качестве приятного послевкусия от поездки.
Его уникальные панорамы и зеркальную гладь реки Колорадо мы сможем увидеть с необычного ракурса, пролетев над ним на вертолете. Вас ждут зрелищные пейзажи и пикник с шампанским в качестве приятного послевкусия от поездки.
Ближайшие даты:
1
сен
сен
2
сен
сен
3
сен
сен
4
сен
сен
5
сен
сен
6
сен
сен
7
сен
сен
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Гранд каньон
- Река Колорадо
- Стеклянный мост Skywalk (При приобретении билета)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вертолетные экскурсии в Гранд каньон из Лас-ВегасаБольшой каньон — это один из старейших национальных парков США и одно из самых совершенных творений природы на Земле.
Образовался он примерно 10 млн. лет назад. Тогда это была сложенная из мягких пород (известняков, песчаников и сланцев) равнина, по которой текла река Колорадо. Эта равнина под действием природных явлений начала подниматься, а река вымывала на своем пути мягкие породы, образуя каньон. И по сей день текущая со скоростью 20 км/час р. Колорадо вымывает за сутки около полумиллиона тонн горных пород, представляя собой мутный красный поток. Неудивительно, что название реки в переводе с испанского означает «красная».
Подарите себе незабываемое вертолетное путешествие в Гранд каньон с пикником и шампанским, насладитесь красотами этого невероятного уголка природы! Вертолетный тур в Гранд каньон — «Премиум» Мы предлагаем Вам самый полный тур в Гранд каньон. Во время этого тура Вы откроете все грани Большого каньона — Вы побываете на самом его верху, в самом низу посетите обзорные площадки, сделаете красочные фото внутри этого чуда природы, а также совершите прогулку на лодке по реке Колорадо.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Вашего места пребывания и обратно на лимузине
- Вертолетная экскурсия
- Для тура «Пикник»
- Пикник с шампанским
- Для тура «Премиум»
- 15-ти минутный круиз по р. Колорадо на понтонной лодке
- Свободное время на обзорных площадках Западного отрога Гранд каньона
- Ланч-буфет
- Что не входит
- Для тура «Премиум»
- Билет на Стеклянный мост Skywalk (можно приобрести перед вылетом в терминале)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Вы можете связаться с гидом для уточнения информации по номеру +1 818 919 9305 (Есть Вайбер и WhatsApp)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лас-Вегаса
Индивидуальные
Обзорные
Каньоны
Природа и пейзажи
Похожие туры из Лас-Вегаса
Индивидуальная
6 часов
Фантастическая Долина Огня
Посетить один из самых живописных природных парков Невады и насладиться марсианскими пейзажами
в вашем отеле
2 сен
3 сен
4 сен
5 сен
$450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Каньон Зайон
Ваш отель
Сегодня
Завтра
2 сен
3 сен
от $780 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Лас-Вегасу
Ваш отель
Сегодня
Завтра
2 сен
3 сен
от $380 за всё до 3 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании