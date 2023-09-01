Вертолетные туры в Гранд каньон

Индивидуальная вертолетная экскурсия в Гранд каньон из Лас-Вегаса

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Ответы на вопросы
Гранд каньон — старейший из национальных парков в США, а также один из глубочайших каньонов на всей планете.

Его уникальные панорамы и зеркальную гладь реки Колорадо мы сможем увидеть с необычного ракурса, пролетев над ним на вертолете. Вас ждут зрелищные пейзажи и пикник с шампанским в качестве приятного послевкусия от поездки.
Вертолетные туры в Гранд каньон
Вертолетные туры в Гранд каньон
Вертолетные туры в Гранд каньон
Вертолетные туры в Гранд каньон
Вертолетные туры в Гранд каньон
Вертолетные туры в Гранд каньон
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Гранд каньон
  • Река Колорадо
  • Стеклянный мост Skywalk (При приобретении билета)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вертолетные экскурсии в Гранд каньон из Лас-ВегасаБольшой каньон — это один из старейших национальных парков США и одно из самых совершенных творений природы на Земле.
Образовался он примерно 10 млн. лет назад. Тогда это была сложенная из мягких пород (известняков, песчаников и сланцев) равнина, по которой текла река Колорадо. Эта равнина под действием природных явлений начала подниматься, а река вымывала на своем пути мягкие породы, образуя каньон. И по сей день текущая со скоростью 20 км/час р. Колорадо вымывает за сутки около полумиллиона тонн горных пород, представляя собой мутный красный поток. Неудивительно, что название реки в переводе с испанского означает «красная».
Подарите себе незабываемое вертолетное путешествие в Гранд каньон с пикником и шампанским, насладитесь красотами этого невероятного уголка природы! Вертолетный тур в Гранд каньон — «Премиум» Мы предлагаем Вам самый полный тур в Гранд каньон. Во время этого тура Вы откроете все грани Большого каньона — Вы побываете на самом его верху, в самом низу посетите обзорные площадки, сделаете красочные фото внутри этого чуда природы, а также совершите прогулку на лодке по реке Колорадо.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Вашего места пребывания и обратно на лимузине
  • Вертолетная экскурсия
  • Для тура «Пикник»
  • Пикник с шампанским
  • Для тура «Премиум»
  • 15-ти минутный круиз по р. Колорадо на понтонной лодке
  • Свободное время на обзорных площадках Западного отрога Гранд каньона
  • Ланч-буфет
Что не входит
  • Для тура «Премиум»
  • Билет на Стеклянный мост Skywalk (можно приобрести перед вылетом в терминале)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Вы можете связаться с гидом для уточнения информации по номеру +1 818 919 9305 (Есть Вайбер и WhatsApp)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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