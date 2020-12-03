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Как добраться до Лексингтона на самолёте

В Лексингтоне 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Blue Grass Airport» вам не избежать

Список аэропортов Лексингтона

  1. Блю-Грасс LEX
    Blue Grass Airport
  2. Blue Grass Station Army Heliport LSDне гражданский
    Blue Grass Station Army Heliport

Самые дешёвые билеты в Лексингтон из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
03.12.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла5 0472ч 25м
10.11.2020из 🇺🇸Детройт5 53414ч 33м (⇵2)
25.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка5 66418ч 38м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Шарлотт7 2614ч 49м (⇵1)
25.10.2020из 🇺🇸Атланты7 48117ч 45м (⇵1)
25.10.2020из 🇺🇸Чикаго7 8727ч 23м (⇵1)
31.10.2020из 🇺🇸Хьюстона8 00218ч 53м (⇵1)
03.12.2020из 🇺🇸Майами8 5607ч 47м (⇵1)
01.11.2020из 🇺🇸Ньюбурга10 10311ч 21м (⇵1)
25.10.2020из 🇺🇸Провиденса10 32630ч 53м (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇸Сидара-Рапидс15 6427ч 37м (⇵1)
01.01.2021из 🇷🇺Москвы47 61234ч 24м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Лексингтона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чикаго, Шарлотт, Даллас, Хьюстон и Лас-Вегас

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Лексингтона