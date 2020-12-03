Как добраться до Лексингтона на самолёте
В Лексингтоне 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Blue Grass Airport» вам не избежать
Список аэропортов Лексингтона
- Блю-Грасс LEXBlue Grass Airport
- Blue Grass Station Army Heliport LSDне гражданскийBlue Grass Station Army Heliport
Самые дешёвые билеты в Лексингтон из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|03.12.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|5 047
|2ч 25м
|10.11.2020
|из 🇺🇸Детройт
|5 534
|14ч 33м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|5 664
|18ч 38м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Шарлотт
|7 261
|4ч 49м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇺🇸Атланты
|7 481
|17ч 45м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|7 872
|7ч 23м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|8 002
|18ч 53м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇺🇸Майами
|8 560
|7ч 47м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|10 103
|11ч 21м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇺🇸Провиденса
|10 326
|30ч 53м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Сидара-Рапидс
|15 642
|7ч 37м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|47 612
|34ч 24м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Лексингтона
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Лексингтона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чикаго, Шарлотт, Даллас, Хьюстон и Лас-Вегас
- 19.05.202125.05.2021
- 06.11.202015.11.2020
- 27.11.202001.12.2020
- 14.10.202019.10.2020
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