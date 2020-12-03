Как добраться до Лексингтона на самолёте

В Лексингтоне 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Blue Grass Airport» вам не избежать

Список аэропортов Лексингтона

Блю-Грасс LEX Blue Grass Airport Blue Grass Station Army Heliport LSD не гражданский Blue Grass Station Army Heliport

Самые дешёвые билеты в Лексингтон из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Лексингтона

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Лексингтона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чикаго, Шарлотт, Даллас, Хьюстон и Лас-Вегас

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Лексингтона