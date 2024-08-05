6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия: Голливуд, Беверли-Хилз и Даунтаун
Погрузитесь в мир звезд и роскоши, посетив самые знаменитые места Лос-Анджелеса в течение всего 6 часов
Начало: Ваш Отель в городе Лос-Анджелес
Расписание: Начало в 10:00 утра, окончание в 16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по живописным пляжам Лос-Анджелеса с посещением островов
Погрузитесь в атмосферу калифорнийского побережья, наслаждаясь прогулками по лучшим пляжам и островам Лос-Анджелеса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $880 за всё до 3 чел.
48 минут
Индивидуальная
Вертолетная экскурсия над центром города и побережьем
Насладитесь захватывающим полетом над Лос-Анджелесом, охватывающим роскошные районы, знаменитые достопримечательности и живописное побережье
Начало: Вертолетная площадка / Отель (за доп. плату)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$490 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Побережье Лос-Анджелеса: от Малибу до Марина Дель Рэй
Погрузитесь в мир калифорнийской красоты с экскурсией по знаменитым пляжам и районам Лос-Анджелеса
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $450 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Юниверсал Студио: путешествие в мир кино и аттракционов
Подарите себе и своей семье незабываемый день в мире кино и развлечений в Юниверсал Студио Лос-Анджелес
Начало: Ваш отель / Вход в парк (по договоренности)
Расписание: Каждый день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$680 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальная экскурсия по Лос-Анджелесу на раритетном автомобиле
Погрузитесь в атмосферу старого Лос-Анджелеса, прокатившись на винтажном авто по знаменитым улицам и достопримечательностям
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$950 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Санта-Барбара, Солванг и дегустация калифорнийских вин: путешествие и вкус
Погрузитесь в атмосферу Санта-Барбары, почувствуйте дух Дании в Солванг и насладитесь вкусом калифорнийских вин
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $880 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес и Санта-Моника: путешествие по миру звезд и красоты
Погрузитесь в мир гламура и истории с эксклюзивной экскурсией по Лос-Анджелесу и Санта-Монике
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9 утра
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $550 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вкус Лос-Анджелеса - экскурсия по городу с посещением гастрозаведений
Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Лос-Анджелесу! Узнайте секреты местных шеф-поваров и попробуйте лучшие блюда города
Начало: Ваш отель / любое другое место по Вашему желанию
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от $650 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Зажигательный Лос-Анджелес: экскурсия на кабриолете, полная впечатлений
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса, наслаждаясь свободой и красотой города с открытого кабриолета. Ваш путь - от звезд Голливуда до роскоши Беверли-Хиллз
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$850 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Популярные экскурсии»
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