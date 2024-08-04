Все – экскурсии в Лос-Анджелесе

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Лос-Анджелесе на русском языке, цены от $353. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Понять Лос-Анджелес за один день
На машине
47 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять Лос-Анджелес за один день: индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Лос-Анджелесу за один день: Голливуд, Беверли Хиллс, Даунтаун и многое другое ждут вас
Начало: В вашем отеле в Лос Анджелесе
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
$769 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Лос-Анджелес (на вашем автомобиле)
58 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Влюбиться в Лос-Анджелес: индивидуальная экскурсия
Приоткроем секреты съемок, расскажем о выступлениях групп и формировании мирового музыкального вкуса. Узнаете историю города и особенности менталитета
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
$353 за всё до 12 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
На машине
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу: звёзды, пляжи и история
Откройте для себя Лос-Анджелес, Санта-Монику и Малибу за один день! Погрузитесь в мир звёзд, пройдитесь по Аллее славы и насладитесь красотами побережья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$780 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Valeria
    4 августа 2024
    Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
    Прекрасная экскурсия, узнали много интересного о Лос-Анжелесе.
  • А
    Ангелина
    3 августа 2024
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Очень понравилась экскурсия, рекомендую а 1000%.
  • В
    Владимир
    29 июля 2024
    Влюбиться в Лос-Анджелес (на вашем автомобиле)
    Экскурсия супер, стартует на великах по пляжу, вообще кайф. Людмила очень понравилась нашим детям, рассказывает про город легко, очень интересно. В этой экскурсии вы поймете жизнь города, его вайб, очень круто, рекомендую.
  • A
    Alexandra
    19 июля 2024
    Влюбиться в Лос-Анджелес (на вашем автомобиле)
    Классная экскурсия! День пролетел незаметно 😊 Людмила - очень приятный и включенный экскурсовод. Спасибо за такую крепкую, неподдельную любовь к городу, его истории и культуре.
  • М
    Михаил
    10 июля 2024
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Прочитав, посмотрев и наслушавшись множество самых противоречивых отзывов о Лос-Анджелесе, мы однозначно решили, что без обзорной экскурсии нам не обойтись.
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    Понять огромный и противоречивый мир Лос-Анджелеса без проводника за ограниченное время невозможно. Мы заказали экскурсию и отправились в прекрасное путешествие с Владом. Целый день пролетел незаметно! Влад сумел уместить в свою экскурсию все самое основное, смог нам передать настроение и многообразие этого интересного мегаполиса. Лос-Анджелес - он, как большое лоскутное одеяло, один город-район переходит в другой без всяких границ и предупреждения))); городские пейзажи и даже климат меняются подчас радикально. Самое классное в путешествии с Владом это то, что он умудрялся держать ритм экскурсии и, несмотря на всю сложность задачи, познакомить нас с этим весьма непростым и сложным для восприятия городом, смог, на наш взгляд, объять необъятное! Огромное спасибо! Наша Семья благодарна Владу за этот прекрасный день. Мы в восторге! И будем долго вспоминать эту экскурсию!

  • M
    Maksym
    26 июня 2024
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Это была замечательная экскурсия с множеством историй и тайн Лос-Анджелеса! Владу спасибо за такой интересный день! Будем рады вернуться!
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
    Интересная и познавательная экскурсия, Алексей отличный гид, многое знает и очень понятно рассказывает. Дал нам много полезных советов на дальнейших наш маршрут
  • E
    Elena
    23 марта 2024
    Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
    Добрый день. Экскурсию проводил гид Александр. Очень понравилось доходчивое объяснение и содержательность экскурсии. Безумно классно провела день наполнилась эмоциями.
  • Ю
    Юлия
    26 октября 2022
    Влюбиться в Лос-Анджелес (на вашем автомобиле)
    Все было чудесно и необыкновенно. Как будто выпал из обычной жизни и попал в чудо чудное! Обязательно рвите сюда)))
    Все было чудесно и необыкновенно. Как будто выпал из обычной жизни и попал в чудо чудное! Обязательно рвите сюда)))Все было чудесно и необыкновенно. Как будто выпал из обычной жизни и попал в чудо чудное! Обязательно рвите сюда)))Все было чудесно и необыкновенно. Как будто выпал из обычной жизни и попал в чудо чудное! Обязательно рвите сюда)))Все было чудесно и необыкновенно. Как будто выпал из обычной жизни и попал в чудо чудное! Обязательно рвите сюда)))Все было чудесно и необыкновенно. Как будто выпал из обычной жизни и попал в чудо чудное! Обязательно рвите сюда)))

Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лос-Анджелесе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Понять Лос-Анджелес за один день
  2. Влюбиться в Лос-Анджелес (на вашем автомобиле)
  3. Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Какие места ещё посмотреть в Лос-Анджелесе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Голливудская аллея славы
  3. Голливуд
Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в августе 2024
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 353 до 780. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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