10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять Лос-Анджелес за один день: индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Лос-Анджелесу за один день: Голливуд, Беверли Хиллс, Даунтаун и многое другое ждут вас
Начало: В вашем отеле в Лос Анджелесе
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
$769 за всё до 4 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Влюбиться в Лос-Анджелес: индивидуальная экскурсия
Приоткроем секреты съемок, расскажем о выступлениях групп и формировании мирового музыкального вкуса. Узнаете историю города и особенности менталитета
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
$353 за всё до 12 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу: звёзды, пляжи и история
Откройте для себя Лос-Анджелес, Санта-Монику и Малибу за один день! Погрузитесь в мир звёзд, пройдитесь по Аллее славы и насладитесь красотами побережья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$780 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VValeria4 августа 2024Прекрасная экскурсия, узнали много интересного о Лос-Анжелесе.
- ААнгелина3 августа 2024Очень понравилась экскурсия, рекомендую а 1000%.
- ВВладимир29 июля 2024Экскурсия супер, стартует на великах по пляжу, вообще кайф. Людмила очень понравилась нашим детям, рассказывает про город легко, очень интересно. В этой экскурсии вы поймете жизнь города, его вайб, очень круто, рекомендую.
- AAlexandra19 июля 2024Классная экскурсия! День пролетел незаметно 😊 Людмила - очень приятный и включенный экскурсовод. Спасибо за такую крепкую, неподдельную любовь к городу, его истории и культуре.
- ММихаил10 июля 2024Прочитав, посмотрев и наслушавшись множество самых противоречивых отзывов о Лос-Анджелесе, мы однозначно решили, что без обзорной экскурсии нам не обойтись.
- MMaksym26 июня 2024Это была замечательная экскурсия с множеством историй и тайн Лос-Анджелеса! Владу спасибо за такой интересный день! Будем рады вернуться!
- ИИрина29 апреля 2024Интересная и познавательная экскурсия, Алексей отличный гид, многое знает и очень понятно рассказывает. Дал нам много полезных советов на дальнейших наш маршрут
- EElena23 марта 2024Добрый день. Экскурсию проводил гид Александр. Очень понравилось доходчивое объяснение и содержательность экскурсии. Безумно классно провела день наполнилась эмоциями.
- ЮЮлия26 октября 2022Все было чудесно и необыкновенно. Как будто выпал из обычной жизни и попал в чудо чудное! Обязательно рвите сюда)))
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в августе 2024
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