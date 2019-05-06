Билеты на музей мадам Тюссо в Голливуде

Познакомьтесь со своими любимыми звездами, прошлыми и настоящими,

4.4
57 отзывов
Входной билет
Познакомьтесь со своими любимыми звездами, прошлыми и настоящими, в музее мадам Тюссо в Голливуде, где представлено более 100 реалистичных восковых фигур в натуральную величину.
Билеты на музей мадам Тюссо в Голливуде
Билеты на музей мадам Тюссо в Голливуде
Билеты на музей мадам Тюссо в Голливуде
Билеты на музей мадам Тюссо в Голливуде
Билеты на музей мадам Тюссо в Голливуде
Билеты на музей мадам Тюссо в Голливуде
Билеты на музей мадам Тюссо в Голливуде
Билеты на музей мадам Тюссо в Голливуде
Билеты на музей мадам Тюссо в Голливуде
Билеты на музей мадам Тюссо в Голливуде

Что вы увидите 🤩

  • Голливуд
  • Музей мадам Тюссо, Голливуд
  • Голливудский бульвар
  • Голливудская аллея славы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посмотрите более 100 реалистичных статуй знаменитостей
  2. Интерактивные дисплеи позволяют вам быть частью действия
  3. Сфотографируйтесь с известными знаменитостями
Познакомьтесь со своими любимыми звездами, прошлыми и настоящими, в музее мадам Тюссо в Голливуде, где представлено более 100 реалистичных восковых фигур в натуральную величину.
Посетите всемирно известный музей восковых фигур мадам Тюссо с более чем 100 реалистичными знаменитостями. У вас будут фотографии, чтобы показать всем, с кем вы общались со звездами в Голливуде!
С кем бы вы хотели встретиться в музее мадам Тюссо в Голливуде?
Кинозвезды Дензел Вашингтон, Дженнифер Лопес или Джонни Депп? Как насчет Стивена Спилберга или Квентина Тарантино … в конце концов, вы в Голливуде!
Познакомьтесь с легендарными звездами спорта, такими как Лэнс Армстронг и Дэвид Бекхэм, или, может быть, с такой поп-звездой, как Джастин Тимберлейк или Бейонсе?
Более 100 фигурок помещают вас в действие и в картину с легендарными великими кино и поп-иконами современности.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Допуск
  • Интерактивные дисплеи
Что не входит
  • Транспорт
  • Продукты питания и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Защитная маска, платок или шарф
Важная информация
  • Для этого билета нет установленного времени. Вы можете приехать в любое время в рабочие часы
  • Музей мадам Тюссо открыт 7 дней в неделю. Время закрытия зависит от сезона / частных мероприятий. Рекомендуется позвонить заранее, чтобы уточнить часы работы
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 2 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • В помещении необходимо носить защитную маску
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия
  • Все участники старше 18 лет также должны взять с собой действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

F
6 мая 2019
Было приятно увидеть эти очень реалистичные восковые фигуры. Фигуры поставлены очень хорошо и для соответствующей эпохи, и как посетитель можно было сфотографировать в любое время. Возникли сложности с распечатанным ваучером, мобильный ваучер был принят. Выражение не могло быть присвоено, и они хотели продать нам второй билет. Предложение бесплатного снимка при входе на выставку также было ПОДДЕЛЬНЫМ. Они хотели от нас щедрую сумму, я думаю, от 20 до 30 долларов. Тем не менее выставка стала изюминкой Голливуда и стоила каждого евро.
А
15 ноя 2019
Молодцы музей восковых фигур. Однако никакого сравнения с Лондоном.
M
8 окт 2019
Обязательно покупайте билеты онлайн. 30 долларов США требуется на выходе.
Ещё 54 отзыва

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