Познакомьтесь со своими любимыми звездами, прошлыми и настоящими, в музее мадам Тюссо в Голливуде, где представлено более 100 реалистичных восковых фигур в натуральную величину.
Посетите всемирно известный музей восковых фигур мадам Тюссо с более чем 100 реалистичными знаменитостями. У вас будут фотографии, чтобы показать всем, с кем вы общались со звездами в Голливуде!
С кем бы вы хотели встретиться в музее мадам Тюссо в Голливуде?
Кинозвезды Дензел Вашингтон, Дженнифер Лопес или Джонни Депп? Как насчет Стивена Спилберга или Квентина Тарантино … в конце концов, вы в Голливуде!
Познакомьтесь с легендарными звездами спорта, такими как Лэнс Армстронг и Дэвид Бекхэм, или, может быть, с такой поп-звездой, как Джастин Тимберлейк или Бейонсе?
Более 100 фигурок помещают вас в действие и в картину с легендарными великими кино и поп-иконами современности.