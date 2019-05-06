Познакомьтесь со своими любимыми звездами, прошлыми и настоящими, в музее мадам Тюссо в Голливуде, где представлено более 100 реалистичных восковых фигур в натуральную величину.

Посетите всемирно известный музей восковых фигур мадам Тюссо с более чем 100 реалистичными знаменитостями. У вас будут фотографии, чтобы показать всем, с кем вы общались со звездами в Голливуде!

С кем бы вы хотели встретиться в музее мадам Тюссо в Голливуде?

Кинозвезды Дензел Вашингтон, Дженнифер Лопес или Джонни Депп? Как насчет Стивена Спилберга или Квентина Тарантино … в конце концов, вы в Голливуде!

Познакомьтесь с легендарными звездами спорта, такими как Лэнс Армстронг и Дэвид Бекхэм, или, может быть, с такой поп-звездой, как Джастин Тимберлейк или Бейонсе?

Более 100 фигурок помещают вас в действие и в картину с легендарными великими кино и поп-иконами современности.