Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Просматривая старые фотографии 📸, наверное, у каждого есть такие, мы встречаем детские снимки, сделанные в песочнице. Сначала с ведром и лопаткой, потом с самосвалом или трактором, строим песочные города, роем ямы игрушечными экскаваторами. Весело 🥳 было!

Но вот мы выросли, и теперь уже наши дети любят покопаться в песочнице, начиная с изготовления «куличей», ну, а дальше, дороги, дома, мосты …. всё как у нас в детстве, теперь уже вспоминают родители. Вот бы, как в детстве, что-нибудь построить и хотя в реальной жизни многие из нас не стали строителями, всё же …

Добро пожаловать в Лас-Вегас, город 🏙️ — где может исполниться любая мечта.

Для больших детей мы приготовили большую песочницу. Поиграем по-взрослому!

В песочнице легендарная техника Caterpillar, бульдозеры и экскаваторы. Многотонные машины ждут встречи с Вами! После непродолжительного обучения они будут повиноваться лишь только Вашим командам. Полтора часа незабываемых впечатлений: будем рыть, сгребать, строить, ломать, перемещаться по полигону. Или, может, хотите построить пирамиду из многотонных покрышек от самосвалов Caterpillar?! Всё в Ваших руках.

Вариант № 1 — 90 минут управления 1 Экскаватором или 1 Бульдозером.

Вариант № 2 — управление 1 Экскаватором и 1 Бульдозером.

Вариант № 3 — Подходит для группового развлечения. 2 Бульдозера и 3 Экскаватора.