Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Большая Песочница. Лас-Вегас.

Гид S.
Гид S. – Гид из Лос-Анджелеса
Большая Песочница.

Лас-Вегас.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $350 за человека

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Большая Песочница. Лас-Вегас.
Просматривая старые фотографии 📸, наверное, у каждого есть такие, мы встречаем детские снимки, сделанные в песочнице. Сначала с ведром и лопаткой, потом с самосвалом или трактором, строим песочные города, роем ямы игрушечными экскаваторами. Весело 🥳 было!
Но вот мы выросли, и теперь уже наши дети любят покопаться в песочнице, начиная с изготовления «куличей», ну, а дальше, дороги, дома, мосты …. всё как у нас в детстве, теперь уже вспоминают родители. Вот бы, как в детстве, что-нибудь построить и хотя в реальной жизни многие из нас не стали строителями, всё же …
Добро пожаловать в Лас-Вегас, город 🏙️ — где может исполниться любая мечта.
Для больших детей мы приготовили большую песочницу. Поиграем по-взрослому!
В песочнице легендарная техника Caterpillar, бульдозеры и экскаваторы. Многотонные машины ждут встречи с Вами! После непродолжительного обучения они будут повиноваться лишь только Вашим командам. Полтора часа незабываемых впечатлений: будем рыть, сгребать, строить, ломать, перемещаться по полигону. Или, может, хотите построить пирамиду из многотонных покрышек от самосвалов Caterpillar?! Всё в Ваших руках.
Вариант № 1 — 90 минут управления 1 Экскаватором или 1 Бульдозером.
Вариант № 2 — управление 1 Экскаватором и 1 Бульдозером.
Вариант № 3 — Подходит для группового развлечения. 2 Бульдозера и 3 Экскаватора.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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