Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Эта экскурсия ⛳ начинается из терминала, расположенного в самом центре Лас-Вегаса! Экскурсия на вертолете 🚁 «№ 1» прекрасно подходит для гостей Лас-Вегаса, которые хотят за короткое время увидеть как можно больше красот Гранд-Каньона. Вас заберут из отеля на лимузине и отвезут на нашу частную вертолетную площадку. Экскурсия включает в себя обзор дамбы Гувера, озера Мид и захватывающего Гранд-Каньона. Во время вашего путешествия через миллионы лет геологического развития вы будете поражены величием природы, удивительной палитрой цветов и суровой красотой скал. Полёт над Стрипом дополнит эмоций в ваш багаж путешествий.