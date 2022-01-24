Музей мадам Тюссо в Голливуде

Не покидайте Голливуд, не встретив звезд

4
3 отзыва
В группе
Музей мадам Тюссо в Голливуде
Музей мадам Тюссо в Голливуде
Музей мадам Тюссо в Голливуде
Музей мадам Тюссо в Голливуде
Музей мадам Тюссо в Голливуде
Музей мадам Тюссо в Голливуде
Музей мадам Тюссо в Голливуде
Музей мадам Тюссо в Голливуде
Музей мадам Тюссо в Голливуде
Музей мадам Тюссо в Голливуде
Музей мадам Тюссо в Голливуде
Музей мадам Тюссо в Голливуде
Музей мадам Тюссо в Голливуде
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Выйдите на красную ковровую дорожку и пообщайтесь с суперзвездами Tinseltown в музее мадам Тюссо в Голливуде. Поболтайте с лучшими звездами кино, аристократами музыкальной индустрии, миллионерами и супергероями, которые спасают планету каждое лето - по одному блокбастеру за раз!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение музея мадам Тюссо в Голливуде
  • The Marvel Superheroes 4D Experience (если выбран вариант)
  • Кафе Hard Rock Cafe (если выбран вариант)
Что не входит
  • Комната виртуальной реальности (для посетителей от 12 лет, доступна на месте за дополнительную плату)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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