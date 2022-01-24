Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Выйдите на красную ковровую дорожку и пообщайтесь с суперзвездами Tinseltown в музее мадам Тюссо в Голливуде. Поболтайте с лучшими звездами кино, аристократами музыкальной индустрии, миллионерами и супергероями, которые спасают планету каждое лето - по одному блокбастеру за раз!
Ответы на вопросы
Что входит
Посещение музея мадам Тюссо в Голливуде
The Marvel Superheroes 4D Experience (если выбран вариант)
Кафе Hard Rock Cafe (если выбран вариант)
Что не входит
Комната виртуальной реальности (для посетителей от 12 лет, доступна на месте за дополнительную плату)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.