Стаc проводит ещё 3 экскурсии

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Новый год в Лос-Анджелесе: праздник в городе без снега

Посетить модные места в городе мечты и провести день как знаменитость

Стаc
Стаc – Гид из Лос-Анджелеса
Если вы давно грезили прожить день из жизни голливудской звезды, то ваша мечта исполнится! И где и когда этому случиться, как не в Новый год в Лос-Анджелесе.

Здесь вас ждёт завтрак в кафе, куда захаживают киноактёры первой величины, шопинг на нетуристических улицах, где выбирают наряды для церемонии Оскар, и фото с вечеринки на крыше модного бара в компании богемы.

Вы узнаете, как звёзды отмечают этот праздник, украшают свои дома и куда ходят на каникулах.

Зарядитесь настроением праздника и позвольте лучшему Новому году случиться с вами в Лос-Анджелесе!
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🌃Ночная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏙С городских высот
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От $300 за экскурсию

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Новый год в Лос-Анджелесе: праздник в городе без снега
Новый год в Лос-Анджелесе: праздник в городе без снега

Что вас ожидает

Следуем за звёздами
Ваш день в Лос-Анджелесе начнётся с завтрака со звездами в одном из ресторанов, когда приходят знаменитости и члены их семей, — возможно, у вас будет шанс выпить 🍹 утренний кофе рядом с Холли Берри. А потом сразу отправиться на Сансет стрип и в Беверли Хиллз, чтобы посмотреть, как украшают свои дома к Новому году Бейонсе и Jay Z, Пирс Броснан и Синди Кроуфорд,. Вы узнаете, какие коктейли популярны среди местных фэшн-блогеров и где их попробовать, а также как оформляют свои интерьеры Ким Кардашьян и Уоррен Битти в преддверии праздника.

VIP-места Лос-Анджелеса
Вы увидите как самые популярные места Лос-Анджелеса, так и улочки, о которых туристы не знают: Мелроуз стрип, где разместили свои салоны и бутики законодатели моды, и улицу Робертсон, где под Новый год и в перед церемонией Оскар собирается весь бомонд города, чтобы стать моложе на 10 лет за один день. Вы сможете сделать последние покупки к празднику и прокатиться на трамвае из 50-ых в торговом кластере Гроув. А вечер проведёте на модных крышах Даунтауна. Даунтаун сегодня — это скопление стильных лаунж-баров, арт-галлерей и магазинчиков местных брендов. Вы окажетесь на крышах тех зданий, откуда открываются лучшие виды на Лос-Анджелес и где обязательно получатся великолепные фото.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии 🧭 включён трансфер. За дополнительную плату возможна аренда винтажных и люксовых машин, а также SUV и миниавтобуса.
  • При желании за отдельную плату возможна профессиональная фотосъёмка, видеосъемка и съемка с дрона
  • Для гостей с детьми за отдельную плату в рамках экскурсии возможно посещение новогоднего Диснейленда, где на праздниках проходит парад сказочных героев
Новый год в Лос-Анджелесе: праздник в городе без снега
Новый год в Лос-Анджелесе: праздник в городе без снега
Новый год в Лос-Анджелесе: праздник в городе без снега

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Стаc
Стаc
Стас и Алиса - ваши гиды и проводники в Лос Анджелесе. У нас своя трэвел компания и мы занимается организацией частных вип туров. Лос Анджелес - гениальный город! С уважением оставляем туристический ЛА нашим коллегам, а мы отвезем во вкусный, молодой, модный, современный город. Наша задача - влюбить вас в Лос Анджелес. Одевайтесь помоднее, обувайтесь поудобнее и мы отправляемся в Город, где сбываются Мечты.
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Стаc проводит ещё 3 экскурсии

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