Стаc проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Следуем за звёздами

Ваш день в Лос-Анджелесе начнётся с завтрака со звездами в одном из ресторанов, когда приходят знаменитости и члены их семей, — возможно, у вас будет шанс выпить 🍹 утренний кофе рядом с Холли Берри. А потом сразу отправиться на Сансет стрип и в Беверли Хиллз, чтобы посмотреть, как украшают свои дома к Новому году Бейонсе и Jay Z, Пирс Броснан и Синди Кроуфорд,. Вы узнаете, какие коктейли популярны среди местных фэшн-блогеров и где их попробовать, а также как оформляют свои интерьеры Ким Кардашьян и Уоррен Битти в преддверии праздника.

VIP-места Лос-Анджелеса

Вы увидите как самые популярные места Лос-Анджелеса, так и улочки, о которых туристы не знают: Мелроуз стрип, где разместили свои салоны и бутики законодатели моды, и улицу Робертсон, где под Новый год и в перед церемонией Оскар собирается весь бомонд города, чтобы стать моложе на 10 лет за один день. Вы сможете сделать последние покупки к празднику и прокатиться на трамвае из 50-ых в торговом кластере Гроув. А вечер проведёте на модных крышах Даунтауна. Даунтаун сегодня — это скопление стильных лаунж-баров, арт-галлерей и магазинчиков местных брендов. Вы окажетесь на крышах тех зданий, откуда открываются лучшие виды на Лос-Анджелес и где обязательно получатся великолепные фото.

Организационные детали