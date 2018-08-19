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Ощутить активный образ жизни, элегантность и творчество побережья Калифорнии

Людмила
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Людмила – ваш гид
Пляжи Калифорнии — одна из главных природных достопримечательностей, которую стоит посетить, оказавшись в ЛА.

Данный тур зарядит вас бодростью, наполнит океанским бризом, даст прочувствовать дух бунтарского Венис Бич, свободу выражения и европейское настроение Санта-Моники.
$200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На велосипеде
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в районе пирса Санта-Моники
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Пляжный мир: велопрогулка вдоль океана
Пляжный мир: велопрогулка вдоль океана

Что вас ожидает

  • Начнем наше приключение с самого популярного пригорода — Санта-Моники. Прогуляемся по уютному пешеходному променаду и главному пирсу города, где многое покажется вам знакомым, благодаря голливудским фильмам, которые здесь снимались. Пирс предлагает множество развлечений на любой вкусы. Вы найдете и аттракционы с многочисленными сувенирными лавками, и общение с морской фауной, и исторический дух оканчивающейся здесь главной дороги Америки. Совсем рядом с пирсом — рай для любителей спортивного и здорового образ жизни — многочисленные снаряды, лужайки для йоги и медитации, которые, при желании, можно опробовать вместе с занимающимися на них калифорнийцами.
  • Насладившись прогулкой, в сопровождении вдохновляющей музыки, проедемся на велосипедах прямо вдоль океана, по той самой дорожке, где катались на роликах герои сериала «Беверли-Хиллз 90210».
  • Наша следующая точка — колоритный Венис Бич. Вы увидите площадки, на которых тренируются будущие звезды NBA, бодибилдинга и скейтбординга. Ощутите на себе свободу выражения местных художников, артистов, хиппи и просто ярких личностей. Нескончаемая оживленность у пляжа граничит с богемным райончиком каналов, где царит задуманный еще больше 100 лет назад дух Калифорнийской Венеции. Всё это разнообразие видов, арт-объектов, граффити и общей неповторимой атмосферы точно не оставит вас равнодушными.
  • После основной активной части программы я предложу несколько вариантов заведений, где вы сможете подкрепиться вкусной и полезной едой, почувствовав себя в отличном тонусе.

В этой прогулке активный отдых совместится с моими рассказами:

  • об истории борьбы со стихией во время создания главной гавани для прогулочных судов в округе Лос-Анджелеса;
  • о том, как формировался нынешний облик калифорнийской Венеции от «Кони-Айленда в Тихом океане», «трущоб к морю» до культурной жизни битников и, пожалуй, самого яркого района города сейчас.
  • моя жизнь тесно связана с рок-музыкой, поэтому поделюсь с вами любимыми местечками Джима Моррисона, а также информацией, полученной из первых уст, о том, как живется калифорнийским рокерам 21-го века;
  • о Главной Дороге Америки и почему так важна поддерживаемая память о ней и многом другом, с чем неразрывно связана пляжная жизнь жителя ЛА.

Буду очень рада, если наша встреча вдохновит на воплощение вашей заветной мечты!

Организационные детали

За указанную стоимость вы получите:

  • сопровождение веселой и вдохновляющей Людмилы;
  • аренду двух велосипедов на час (один — для гида);
  • отличное настроение и бодрость духа.
  • список самых лучших заведений города с полезным меню.
Пляжный мир: велопрогулка вдоль океана
Пляжный мир: велопрогулка вдоль океана
Пляжный мир: велопрогулка вдоль океана
Пляжный мир: велопрогулка вдоль океана
Пляжный мир: велопрогулка вдоль океана
Пляжный мир: велопрогулка вдоль океана
Пляжный мир: велопрогулка вдоль океана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе пирса Санта-Моники.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Привет, друзья! Меня зовут Людмила. За время, что живу в Городе Ангелов, мы с ним прошли не простые стадии «отношений», начиная от неприязни при первой встрече, привыканию к характерам друг друга и полному принятию ... а не так давно обнаружила себя по уши влюбленной в место, в котором посчастливилось жить. За плечами опыт проезда через всю страну из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, включая культовую Трассу 66, туры по Национальным Паркам, и множество авторских экскурсий и встреч в ЛА. Своей основной задачей вижу не только знакомство вас со знаковыми местами, но также возможность передать состояние вдохновения, подъема и желания раскрывать себя с новой стороны. А удивительные «декорации» Калифорнии отлично нам в этом помогут:) Приглашаю окунуться в атмосферу одного из самых многогранных городов мира и прожить один день так, как вы сможете только оказавшись в ЛА!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

19 августа 2018
Людмила подбирает маршрут специально под интересы людей, поэтому вау-результат гарантирован! Спасибо большое за отличный день!

Людмила проводит ещё 1 экскурсию

Влюбиться в Лос-АнжелесВлюбиться в Лос-АнжелесВлюбиться в Лос-Анжелес
скидка25%
$334
$251 за экскурсию
7 часов
51 отзыв
Разобраться в поражающем многообразии города и развеять его стереотипы в калифорнийском стиле
Это путешествие разрушит множество стереотипов и покажет Лос-Анджелес с совершенно разных, порой весьма непредсказуемых сторон. Программа насыщена активными прогулками в окружении калифорнийской природы, местами съемок самых известных и культовых фильмов, посещением мест, куда не ступала нога даже бывалого калифорнийца, а также интересными историями из уст жителя города. Я расскажу о Голливуде, секреты съемок, о том, как проходят выступления групп и как формируется мировой музыкальный вкус. Поделюсь с вами особенностями менталитета американцев и непростыми этапами адаптации в новой стране. Вы также обязательно узнаете историю города и поймете, почему так много людей желают здесь оказаться.

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