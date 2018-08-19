Большое американское путешествие по местам GTA
Взглянуть на Лос-Анджелес по-новому и встретить основных типажей компьютерной игры в реальной жизни
Весь дизайн GTA построен на американской поп-культуре. Путешествие по Америке не может быть полным без захватывающих историй о современном Голливуде и его обитателях, о том, как живет и чем дышит живой, настоящий, нетуристический Лос-Анджелес, — именно это ждет вас в нашем туре. Конечно, вы знаете, что игра GTA была отрисована на реальных локациях Калифорнии, включая Лос-Анджелес. Мы покажем вам, как выглядят в действительности дома, площади, улицы, кофе и рестораны города Лос-Сантос, знакомые вам по виртуальному миру. С нами вы сможете встретить основных типажей игры Grand Theft Auto и взглянуть на Лос-Анджелес по-новому. Добро пожаловать в Los Santos реальный!