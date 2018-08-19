Привет, друзья! Меня зовут Людмила. За время, что живу в Городе Ангелов, мы с ним прошли не простые стадии «отношений», начиная от неприязни при первой встрече, привыканию к характерам друг друга и полному принятию ... а не так давно обнаружила себя по уши влюбленной в место, в котором посчастливилось жить. За плечами опыт проезда через всю страну из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, включая культовую Трассу 66, туры по Национальным Паркам, и множество авторских экскурсий и встреч в ЛА. Своей основной задачей вижу не только знакомство вас со знаковыми местами, но также возможность передать состояние вдохновения, подъема и желания раскрывать себя с новой стороны. А удивительные «декорации» Калифорнии отлично нам в этом помогут:) Приглашаю окунуться в атмосферу одного из самых многогранных городов мира и прожить один день так, как вы сможете только оказавшись в ЛА!