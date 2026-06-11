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Секвойя-парк: самые большие деревья планеты, горы Сьерра-Невады и встреча с медведями

Из Лос-Анджелеса - к тишине древнего леса и самым впечатляющим пейзажам Калифорнии
Эта экскурсия для каждого, кто приезжает в Калифорнию.

Увидеть секвойи вживую — значит оказаться внутри той самой заставки macOS на ноутбуках Apple: гигантские деревья, которые миллионы людей каждый день видят на
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экранах, предстанут перед вами в реальности. Но это ещё не всё.

Вы сможете пройти по тропам среди рощ, подняться на гранитную вершину с видом на горы Сьерра-Невады и с безопасного расстояния увидеть диких медведей.

Секвойя-парк: самые большие деревья планеты, горы Сьерра-Невады и встреча с медведями
Секвойя-парк: самые большие деревья планеты, горы Сьерра-Невады и встреча с медведями
Секвойя-парк: самые большие деревья планеты, горы Сьерра-Невады и встреча с медведями

Описание экскурсии

5:00 — выезд из Лос-Анджелеса
Ранний старт без пробок. За 4 часа доезжаем до парка Секвойя через Центральную долину Калифорнии.

9:00 — въезд в парк, Foothills Visitor Center
Короткая остановка: туалеты, карта парка, возможность купить сувениры.

9:30 — Giant Forest и дерево General Sherman
Главная достопримечательность — самое массивное дерево в мире: высота 83 м, возраст около 2 200 лет, диаметр у основания 11 м. Прогулка по тропам Giant Forest среди десятков других гигантов.

11:30 — Tunnel Log
Уникальное место, где машина проезжает прямо сквозь поваленную секвойю. Отличное место для фото.

12:00 — Moro Rock
Короткий подъём по лестнице на гранитный купол. С вершины открывается панорама Сьерра-Невады и гор до 4 400 м.

13:30 — Crescent Meadow
Прогулка по живописной поляне среди рощи секвой. Часто можно увидеть оленей, белок и даже медведей.

14:30 — пикник в парке
Остановка на обед: сэндвичи, закуски, напитки. Наслаждаемся тишиной леса.

15:30 — прогулка к Lodgepole или Tokopah Falls (по сезону)
Лёгкий маршрут к водопаду или вдоль реки Kaweah.

16:30 — выезд обратно
Через долины возвращаемся в Лос-Анджелес.

20:30–21:00 — прибытие в ЛА

Темы

  • Вы узнаете, как растут секвойи, почему они живут более 2000 лет и что делает их самыми древними организмами на Земле
  • Я расскажу, чем отличаются секвойи от редвудов, где ещё можно увидеть этих гигантов и как их сохраняют учёные
  • Мы обсудим, почему дерево General Sherman считается крупнейшим в мире и какие рекорды ставят другие секвойи
  • Поговорим, как формировались горы Сьерра-Невады, какие вершины выше 4000 м и почему именно здесь находятся такие уникальные леса
  • Не забудем и о животных парка — от чёрных медведей и оленей до орлов и койотов — и о том, как безопасно наблюдать за дикой природой
  • И главное — я объясню, как парк Секвойя стал первым национальным парком, охраняющим не горы, а деревья, и почему его считают символом Калифорнии

Факты и детали

Программа без толпы и автобусных групп — со мной можно сойти с туристической тропы и пройти по тихим участкам парка, где реально чувствуется лес и есть шанс увидеть медведей и других диких животных в естественной среде.

Максимум времени у достопримечательностей — я подвозу вас прямо к главным точкам, не нужно ждать шаттлов или идти километры от парковок. Больше впечатлений за то же время.

Гибкий маршрут — можем менять точки и ритм дня под ваш темп, останавливаться для фото, пикника или коротких походов. Вы чувствуете себя как в персональном туре, а не как в группе.

Организационные детали

  • Поездка проходит на новой Toyota Camry, по запросу предоставляются детские кресла
  • Ограничений по возрасту или физической подготовке нет — маршрут подходит всем
  • В стоимость экскурсии уже входят входные билеты в национальный парк
  • С собой нужно взять воду и еду для пикника

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Лос-Анджелесе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 47 туристов
Живу в Лос-Анджелесе с 2022 года, обожаю этот город и с радостью покажу вам его с самых красивых и неожиданных сторон. Снимаюсь в кино, развиваю свой стартап (поддержан UC Berkeley), раньше работал в IT — так что можем поговорить не только о Голливуде, но и о жизни в Калифорнии, технологиях и эмиграции.

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