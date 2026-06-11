Эта экскурсия для каждого, кто приезжает в Калифорнию.Увидеть секвойи вживую — значит оказаться внутри той самой заставки macOS на ноутбуках Apple: гигантские деревья, которые миллионы людей каждый день видят на

экранах, предстанут перед вами в реальности. Но это ещё не всё. Вы сможете пройти по тропам среди рощ, подняться на гранитную вершину с видом на горы Сьерра-Невады и с безопасного расстояния увидеть диких медведей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

5:00 — выезд из Лос-Анджелеса

Ранний старт без пробок. За 4 часа доезжаем до парка Секвойя через Центральную долину Калифорнии.

9:00 — въезд в парк, Foothills Visitor Center

Короткая остановка: туалеты, карта парка, возможность купить сувениры.

9:30 — Giant Forest и дерево General Sherman

Главная достопримечательность — самое массивное дерево в мире: высота 83 м, возраст около 2 200 лет, диаметр у основания 11 м. Прогулка по тропам Giant Forest среди десятков других гигантов.

11:30 — Tunnel Log

Уникальное место, где машина проезжает прямо сквозь поваленную секвойю. Отличное место для фото.

12:00 — Moro Rock

Короткий подъём по лестнице на гранитный купол. С вершины открывается панорама Сьерра-Невады и гор до 4 400 м.

13:30 — Crescent Meadow

Прогулка по живописной поляне среди рощи секвой. Часто можно увидеть оленей, белок и даже медведей.

14:30 — пикник в парке

Остановка на обед: сэндвичи, закуски, напитки. Наслаждаемся тишиной леса.

15:30 — прогулка к Lodgepole или Tokopah Falls (по сезону)

Лёгкий маршрут к водопаду или вдоль реки Kaweah.

16:30 — выезд обратно

Через долины возвращаемся в Лос-Анджелес.

20:30–21:00 — прибытие в ЛА

Темы

Вы узнаете, как растут секвойи, почему они живут более 2000 лет и что делает их самыми древними организмами на Земле

Я расскажу, чем отличаются секвойи от редвудов, где ещё можно увидеть этих гигантов и как их сохраняют учёные

Мы обсудим, почему дерево General Sherman считается крупнейшим в мире и какие рекорды ставят другие секвойи

Поговорим, как формировались горы Сьерра-Невады, какие вершины выше 4000 м и почему именно здесь находятся такие уникальные леса

Не забудем и о животных парка — от чёрных медведей и оленей до орлов и койотов — и о том, как безопасно наблюдать за дикой природой

И главное — я объясню, как парк Секвойя стал первым национальным парком, охраняющим не горы, а деревья, и почему его считают символом Калифорнии

Факты и детали

Программа без толпы и автобусных групп — со мной можно сойти с туристической тропы и пройти по тихим участкам парка, где реально чувствуется лес и есть шанс увидеть медведей и других диких животных в естественной среде.

Максимум времени у достопримечательностей — я подвозу вас прямо к главным точкам, не нужно ждать шаттлов или идти километры от парковок. Больше впечатлений за то же время.

Гибкий маршрут — можем менять точки и ритм дня под ваш темп, останавливаться для фото, пикника или коротких походов. Вы чувствуете себя как в персональном туре, а не как в группе.

Организационные детали