Тихоокеанский аквариум: проход без очереди

Окунитесь в семейное веселье в Тихом океанариуме

4.8
237 отзывов
Входной билет
Тихоокеанский аквариум: проход без очереди
Тихоокеанский аквариум: проход без очереди
Тихоокеанский аквариум: проход без очереди
Тихоокеанский аквариум: проход без очереди
Тихоокеанский аквариум: проход без очереди
Тихоокеанский аквариум: проход без очереди
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправьтесь в путешествие по невероятному биоразнообразию океана, купив билеты в Aquarium of the Pacific. Встретьтесь лицом к лицу с устрашающего вида песчаными тигровыми акулами, зебровыми акулами и даже голодным молотоголовым! Ваш билет также включает вход в ультрасовременное здание Pacific Visions с 4D-кинотеатром нового уровня.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проход без очереди в Тихоокеанский аквариум
  • Доступ ко всем местам обитания, выставкам и галереям
  • Доступ к сенсорным бассейнам
Что не входит
  • Встречи с животными и кормления
  • За кулисами и лодочные экскурсии
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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