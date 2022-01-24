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Отправьтесь в путешествие по невероятному биоразнообразию океана, купив билеты в Aquarium of the Pacific. Встретьтесь лицом к лицу с устрашающего вида песчаными тигровыми акулами, зебровыми акулами и даже голодным молотоголовым! Ваш билет также включает вход в ультрасовременное здание Pacific Visions с 4D-кинотеатром нового уровня.
Ответы на вопросы
Что входит
Проход без очереди в Тихоокеанский аквариум
Доступ ко всем местам обитания, выставкам и галереям
Доступ к сенсорным бассейнам
Что не входит
Встречи с животными и кормления
За кулисами и лодочные экскурсии
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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