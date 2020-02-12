51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Лос Анжелес
ЛА огромен, уникален и весьма далек от того, что, как правило, ассоциируется у европейского жителя со словом «город». Он включает в себя километры самых популярных в мире пляжей, является мировой столицей кинематографа, а также музыкальной столицей — родиной известнейших музыкантов планеты. Именно здесь они живут и творят.
ЛА — это смесь этнических групп и культур, лучшее место для веганов и просто следящих за собой, город невероятной природы, не похожих друг на друга контрастных районов и автолюбителей, рассекающих по ним в крутых тачках.
Программа
- Мы начнем с велопрогулки по любимому у местного населения району — Venice Beach, где царит дух свободы, творчества, самовыражения и любви. Мы прокатимся по побережью океана от калифорнийской Венеции до пирса, где заканчивается легендарное шоссе Route 66.
- Дальше мы будем перемещаться уже на автомобиле. Примерим на себя гламурную атмосферу Rodeo Drive, разглядывая себя в витринах шикарных бутиков и высматривая звезд в районе «Золотого треугольника», наведаемся в гости к ведьме из Beverly Hills.
- После промчимся по разноцветным пешеходным переходам под радужными флагами эпатажной части West Hollywood.
- Вскоре окажемся на насыщенном, оживленном и популярном Sunset Strip. Здесь невозможно не окунуться в музыкальную историю, которая разворачивалась в известных на весь мир клубах и барах и продолжается по сей день.
- Оттуда отправимся на Hollywood Blv, где у мужчин будет возможность помериться бицепсами с Арнольдом Шварценеггером, а у дам — ножками с Мэрилин Монро. Притворимся актерами и поднимемся по «оскаровской» лестнице, после чего отыщем среди 2500 голливудских звезд ту самую, увековечившую заслуги вашего главного кумира, и сделаем с ней креативное сэлфи.
- Можем перекусить в скрытом от внешних глаз, но очень колоритном и популярном среди калифорнийцев Farmers Market, где после вкусного обеда вам, пожалуй, захочется прокатиться на Бостонском трамвайчике образца 1950 года.
- Также вы сможете поблуждать среди 202 винтажных фонарей, и пройтись под парящим над головой 300-тонным камнем!
- Доберемся до центра города, где приподнимем завесу еще одной стороны Америки, о которой так не любят говорить местные жители. Стряхнув с себя эту неоднозначную часть Downtown, окажемся среди самых старых зданий в городе. Сделаем фото в настоящих мексиканских сомбреро и порадуемся этническому разнообразию этого богатого контрастами района.
- Собрав весь калейдоскоп образов города вместе, направимся на, пожалуй, одну из самых красивых смотровых площадок, где мне приходилось бывать. Здесь на закате Лос-Анджелес раскроет вам свои объятия, подмигивая тысячей огней и убаюкивая стрекотанием сверчков. И вот так неожиданно познакомившись с ним, узнаете в его просторах самого себя.