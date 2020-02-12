51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Лос Анжелес

ЛА огромен, уникален и весьма далек от того, что, как правило, ассоциируется у европейского жителя со словом «город». Он включает в себя километры самых популярных в мире пляжей, является мировой столицей кинематографа, а также музыкальной столицей — родиной известнейших музыкантов планеты. Именно здесь они живут и творят.

ЛА — это смесь этнических групп и культур, лучшее место для веганов и просто следящих за собой, город невероятной природы, не похожих друг на друга контрастных районов и автолюбителей, рассекающих по ним в крутых тачках.

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