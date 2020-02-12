51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Разобраться в поражающем многообразии города и развеять его стереотипы в калифорнийском стиле

Людмила
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Людмила – ваш гид
Это путешествие разрушит множество стереотипов и покажет Лос-Анджелес с совершенно разных, порой весьма непредсказуемых сторон.

Программа насыщена активными прогулками в окружении калифорнийской природы, местами съемок самых известных и культовых фильмов, посещением мест, куда не ступала нога даже бывалого калифорнийца, а также интересными историями из уст жителя города.

Я расскажу о Голливуде, секреты съемок, о том, как проходят выступления групп и как формируется мировой музыкальный вкус.

Поделюсь с вами особенностями менталитета американцев и непростыми этапами адаптации в новой стране.

Вы также обязательно узнаете историю города и поймете, почему так много людей желают здесь оказаться.
$338 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 7 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе пирса Санта-Моники
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У этой экскурсии51 отзыв
5
Влюбиться в Лос-Анжелес
Влюбиться в Лос-Анжелес

Лос Анжелес

ЛА огромен, уникален и весьма далек от того, что, как правило, ассоциируется у европейского жителя со словом «город». Он включает в себя километры самых популярных в мире пляжей, является мировой столицей кинематографа, а также музыкальной столицей — родиной известнейших музыкантов планеты. Именно здесь они живут и творят.

ЛА — это смесь этнических групп и культур, лучшее место для веганов и просто следящих за собой, город невероятной природы, не похожих друг на друга контрастных районов и автолюбителей, рассекающих по ним в крутых тачках.

Программа

  • Мы начнем с велопрогулки по любимому у местного населения району — Venice Beach, где царит дух свободы, творчества, самовыражения и любви. Мы прокатимся по побережью океана от калифорнийской Венеции до пирса, где заканчивается легендарное шоссе Route 66.
  • Дальше мы будем перемещаться уже на автомобиле. Примерим на себя гламурную атмосферу Rodeo Drive, разглядывая себя в витринах шикарных бутиков и высматривая звезд в районе «Золотого треугольника», наведаемся в гости к ведьме из Beverly Hills.
  • После промчимся по разноцветным пешеходным переходам под радужными флагами эпатажной части West Hollywood.
  • Вскоре окажемся на насыщенном, оживленном и популярном Sunset Strip. Здесь невозможно не окунуться в музыкальную историю, которая разворачивалась в известных на весь мир клубах и барах и продолжается по сей день.
  • Оттуда отправимся на Hollywood Blv, где у мужчин будет возможность помериться бицепсами с Арнольдом Шварценеггером, а у дам — ножками с Мэрилин Монро. Притворимся актерами и поднимемся по «оскаровской» лестнице, после чего отыщем среди 2500 голливудских звезд ту самую, увековечившую заслуги вашего главного кумира, и сделаем с ней креативное сэлфи.
  • Можем перекусить в скрытом от внешних глаз, но очень колоритном и популярном среди калифорнийцев Farmers Market, где после вкусного обеда вам, пожалуй, захочется прокатиться на Бостонском трамвайчике образца 1950 года.
  • Также вы сможете поблуждать среди 202 винтажных фонарей, и пройтись под парящим над головой 300-тонным камнем!
  • Доберемся до центра города, где приподнимем завесу еще одной стороны Америки, о которой так не любят говорить местные жители. Стряхнув с себя эту неоднозначную часть Downtown, окажемся среди самых старых зданий в городе. Сделаем фото в настоящих мексиканских сомбреро и порадуемся этническому разнообразию этого богатого контрастами района.
  • Собрав весь калейдоскоп образов города вместе, направимся на, пожалуй, одну из самых красивых смотровых площадок, где мне приходилось бывать. Здесь на закате Лос-Анджелес раскроет вам свои объятия, подмигивая тысячей огней и убаюкивая стрекотанием сверчков. И вот так неожиданно познакомившись с ним, узнаете в его просторах самого себя.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено сопровождение гида (без машины) и аренда одного велосипеда.
  • Дополнительные расходы: аренда комфортного транспорта с водителем от $250 (в зависимости от размера группы).
  • Возможна работа водителя на любом другом арендованном транспорте (стоимость аренды уточняется при запросе).
  • Аренда велосипеда — в среднем $10/час.
  • Возможна услуга профессионального фотографа — $18/час (минимум три часа).
Влюбиться в Лос-Анжелес
Влюбиться в Лос-Анжелес
Влюбиться в Лос-Анжелес
Влюбиться в Лос-Анжелес
Влюбиться в Лос-Анжелес

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе пирса Санта-Моники.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Привет, друзья! Меня зовут Людмила. За время, что живу в Городе Ангелов, мы с ним прошли не простые стадии «отношений», начиная от неприязни при первой встрече, привыканию к характерам друг друга и полному принятию ... а не так давно обнаружила себя по уши влюбленной в место, в котором посчастливилось жить. За плечами опыт проезда через всю страну из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, включая культовую Трассу 66, туры по Национальным Паркам, и множество авторских экскурсий и встреч в ЛА. Своей основной задачей вижу не только знакомство вас со знаковыми местами, но также возможность передать состояние вдохновения, подъема и желания раскрывать себя с новой стороны. А удивительные «декорации» Калифорнии отлично нам в этом помогут:) Приглашаю окунуться в атмосферу одного из самых многогранных городов мира и прожить один день так, как вы сможете только оказавшись в ЛА!
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51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

12 февраля 2020
Спасибо большое ребятам за отличную экскурсию! Были компанией 3 человека, брали в прокат минивэн- Людмила сама все организовала. Очень легкая, содержательная экскурсия, особенно, когда ты можешь выделить на город только один день. Сами бы в жизни не смогли бы таким образом посмотреть город - однозначно советую, город совершенно прекрасен. И если Вы воспримите отрицательно город, то, возможно, вы просто не встретили правильного гида. Такого, как Людмила! Ребята из Подольска
24 января 2020
С Людмилой этот день прошёл так, что захотелось продолжения в ближайшее время ! а это значит, что было комфортно, интересно и с душой! Подход к экскурсии был индивидуальный, учтены все мои пожелания.! Людмиле огромное спасибо!!!!!
Наталья
22 ноября 2019
Экскурсия прошла замечательно именно благодаря способности Людмилы понять, что было бы интересно мне увидеть и услышать. Экскурсия в прямом смысле слова индивидуальная, что очень ценно. Людмила как гид отлично знает город и окрестности, поэтому перемещаться на авто было совсем несложно. Более того, Людмила на протяжении всей экскурсии рассказывала и делилась интересными фактами из жизни и истории города и пригородов, а также полезными рекомендациями. Во время экскурсии и правда влюбляешься в ЛА! За интересными беседами и рассказами, посещением прекрасных и видовых локаций, время пролетело незаметно. Остались только положительные впечатления и эмоции, за что Людмиле огромная благодарность! Если выбираете экскурсию для знакомства с ЛА, то настоятельно рекомендую выбрать эту экскурсию и влюбиться ЛА.
11 ноября 2019
Наикрутейшая экскурсия! Рекомендую!! Ооооооочень позитивная девушка, интересный рассказчик, а главное, она подстроит маршрут исключительно под вас. Никаких стандартов и шаблонов, только ваши пожелания! Мы столько мест успели увидеть, я в восторге! И даже такие места, куда самостоятельно и не очень-то попадешь! Брала экскурсию с машиной, без машины будет сложновато. Ребята оч клевые!! Большое спасибо вам!
9 сентября 2019
Очень понравилась экскурсия! Людмила со стороны местного жителя показала жизнь и разнообразные районы Лос Анжелеса! Спасибо большое!
5 сентября 2019
Очень интересная экскурсия. Людмила очень хорошо знает город, его историю. Делает свою работу с душой. Очень помогла своими подсказками по интересным местам нашего дальнейшего маршрута по Америке.
31 августа 2019
Экскурсия супер: гармонична, действительно индивидуальна (шаг влево/вправо от программы делается легко и непринуждённо, а ваши предпочтения гид улавливает налету и делает очень правильные и нужные именно вам акценты), интересна и динамична! И отличным бонусом к экскурсии является сам гид - очень добрый, позитивный и интересный человек )))) Да, и ещё, Людмила очень круто фоткает!
Victor
18 августа 2019
Замечательная экскурсия. Очень интересно и увлекательно!
Рекомендуем!
28 апреля 2019
Были вчера на экскурсии, нам очень понравилось). Можем смело рекомендовать. Спасибо большое Людмиле!

Анна
31 марта 2019
Людмила провела две великолепные экскурсии по ЛА. Буду рекомендовать друзьям. Спасибо
Ещё 41 отзыв

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