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Ягодная ферма Knott's Berry Farm - первый тематический парк в Калифорнии - и некоторые скажут, что он самый лучший! Он полон адреналина, аттракционов и развлечений для всех возрастов. От их знаменитой жареной курицы до американских горок, сценических шоу и интерактивных развлечений - это место для игр.
Ответы на вопросы
Что входит
Однодневный проход без очереди на Ягодную ферму Нотта
Шоу и развлекательные программы
Что не входит
Проход без очереди на аттракционы
Вход в аквапарк Knott's Soak City
Еда, напитки, игры и сувениры
Когда начало
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