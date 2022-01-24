Ягодная ферма Нотта

Американские горки, шоу и аттракционы на бывшей ягодной ферме Buena Vista

4.8
55 отзывов
Входной билет
Ягодная ферма Нотта
Ягодная ферма Нотта
Ягодная ферма Нотта
Ягодная ферма Нотта
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Ягодная ферма Knott's Berry Farm - первый тематический парк в Калифорнии - и некоторые скажут, что он самый лучший! Он полон адреналина, аттракционов и развлечений для всех возрастов. От их знаменитой жареной курицы до американских горок, сценических шоу и интерактивных развлечений - это место для игр.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Однодневный проход без очереди на Ягодную ферму Нотта
  • Шоу и развлекательные программы
Что не входит
  • Проход без очереди на аттракционы
  • Вход в аквапарк Knott's Soak City
  • Еда, напитки, игры и сувениры
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