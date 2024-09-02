скидка
15%
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Это Майами: уникальная экскурсия по Майами и Майами-Бич
Погрузитесь в атмосферу Майами и Майами-Бич на индивидуальной экскурсии. Увидите небоскрёбы, музеи, пляжи и рестораны. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
325$277 за всё до 7 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Майами: комфорт и безопасность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Майами и отвезёт по нужному адресу. Комфортная поездка с багажом и рассказами о городе
Завтра в 00:00
10 сен в 00:00
$119 за всё до 3 чел.
скидка
20%
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретный Майами
Автомобильная экскурсия по жемчужине Флориды и её окрестностям
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
299$240 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил2 сентября 2024Всё было профессионально, интересно и все вовремя. День прошёл не заметно. Спасибо большое Александру!
- ТТурсун25 августа 2024Отличная экскурсия, очень рекомендую заказать такую сразу как приедете в Майами, это поможет вам определиться что именно вы хотите посмотреть более подробно. Александр отличный гид, рассказывает интересно и подробно!
- ООльга1 августа 2024Александр прекрасный гид. Спасибо большое за экскурсию. Всем рекомендую изучить Майями с Александром!
Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Майами в сентябре 2024
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