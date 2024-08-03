4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Погрузитесь в атмосферу Майами на индивидуальной экскурсии. Узнайте город с разных сторон: от Майами-Бич до Маленькой Гаваны и Винвуда
Начало: В центре Майами
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
$350 за всё до 5 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Космический центр NASA на мысе Канаверал: индивидуальная экскурсия
Посетите Космический центр NASA на мысе Канаверал, где вас ждут легендарные шаттлы, ракеты и лунные модули. Узнайте о достижениях SpaceX и Илона Маска
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретный Майами
Автомобильная экскурсия по жемчужине Флориды и её окрестностям
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
275$248 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий3 августа 2024Очень интересная и увлекательная экскурсия. Артём настоящий профессионал, в компании с ним 4 часа прошли совсем незаметно. За это время мы узнали много любопытных фактов о Майами и увидели город с разных сторон.
- ННадежда27 июля 2024Потрясающая экскурсия! Понравилось всем: и взрослым, и детям. Даже маленький ребенок в 3 года рассказывала то, что узнала на экскурсии.
- ЕЕлизавета22 июля 2024Давно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложение от Артема и решились.
- ММаксим16 июля 2024Экскурсия понравилась, интересно, комфортно, профессионально, остановка в маленькой Гаване это нечто, атмосфера неописуема. Винвуд, арт дистрикт. Очень интересно. Время в компании гида пролетело в теплой и очень комфортной обстановке.
- ЕЕвгения10 июля 2024Спасибо Вам огромное за потрясающую обзорную экскурсию! 100% рекомендую экскурсию! Взяла обзорную в начале туристической поездки в Маями, чтобы познакомиться
- VVera24 июня 2024На мой взгляд, при остановке в Майами в плане «что посмотреть» эта экскурсия в Космический центр должна быть на первом
Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Майами в августе 2024
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