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месте. А если в этот день еще и посчастливилось увидеть запуск ракеты, то эмоции и восторг вам на всю жизнь, даже если вы уже многое в жизни повидали). Экскурсия была организована на высшем уровне (ездила с Артёмом). Удобно было заказать на Трипстере, можно перед заказом задать все вопросы, Артём сразу на них отвечал. В группе нас было три человека, всех забрали прямо возле дома/ отеля. С комфортом в Тесле в приятной компании дорога была совсем не долгой. Артёму мое уважение за такие профессиональные знания про космос. Также много рассказал про жизнь в Америке, много разных полезных советов дал. Про саму экскурсию. Это все действительно стоит посмотреть и всё просто очень-очень увлекательно. Ведь там все реальные ракеты, шаттл, капсулы, скафандры, лунные модули. В павильонах показывают разные документальные фильмы. Много узнала о истории космонавтики, некоторые подробности о соперничестве в космосе между США и СССР. Мы прошли по всем павильонам и площадкам, Артём рассказал про каждый экспонат. Если кто-то думает, что можно самостоятельно зайти и всё посмотреть… ну да, можно, но всё это не будет так понятно, доступно и интересно. Тем более экскурсия так оптимально построена, что во-первых, мы везде успели, во-вторых, хоть народу в музее было очень много, но везде удалось сфотографироваться без посторонних людей в кадре, и были подсказаны очень удачные ракурсы. Да и просто с Артёмом было приятно общаться. А то, что посмотрели запуск Falcon 9, это была главная «вкусная добавка» к экскурсии. Советую всем эту экскурсию, интересно будет и взрослым, и детям.