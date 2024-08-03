Все – экскурсии в Майами

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Майами на русском языке, цены от $248, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
На машине
31 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Погрузитесь в атмосферу Майами на индивидуальной экскурсии. Узнайте город с разных сторон: от Майами-Бич до Маленькой Гаваны и Винвуда
Начало: В центре Майами
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
$350 за всё до 5 чел.
Космический центр NASA на мысе Канаверал
На машине
4 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Космический центр NASA на мысе Канаверал: индивидуальная экскурсия
Посетите Космический центр NASA на мысе Канаверал, где вас ждут легендарные шаттлы, ракеты и лунные модули. Узнайте о достижениях SpaceX и Илона Маска
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
Секретный Майами
На машине
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретный Майами
Автомобильная экскурсия по жемчужине Флориды и её окрестностям
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
275$248 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    3 августа 2024
    Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
    Очень интересная и увлекательная экскурсия. Артём настоящий профессионал, в компании с ним 4 часа прошли совсем незаметно. За это время мы узнали много любопытных фактов о Майами и увидели город с разных сторон.
  • Н
    Надежда
    27 июля 2024
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Потрясающая экскурсия! Понравилось всем: и взрослым, и детям. Даже маленький ребенок в 3 года рассказывала то, что узнала на экскурсии.
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    Благодарим всей семьей Артема за грамотно составленный маршрут, заботу и знания👍Много путешествуем и точно знаем, что, когда человек любит то, что делает, результат всегда превосходный. Это как раз тот случай. Обязательно вернемся. Всем рекомендуем эту экскурсию!

  • Е
    Елизавета
    22 июля 2024
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Давно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложение от Артема и решились.
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    Реальность превзошла все ожидания. Время в пути (3,5часа) пролетели как 20 минут. Столько информации об истории Майами, знаменитых архитекторах, изюминках города мы не получали ни из одних источников. Артем подробно рассказал о каждом районе, который мы проезжали, плюсы и минусы как для туристов, так и для жителей. Поражают и научные знания Артема о развитии космоса, исторические события, поворотные точки в развитии освоения космического пространства не только Америки, но и во всем мире. В самом центре все было организовано четко и быстро. Мы получили скидку, обходили возможные очереди, всегда знали лучший ракурс для просмотра шоу и для наиболее лучших фотографий. Если у вас есть трудности с английским языком, Артем сделает для вас синхронный перевод. Очень подкупает внимательное отношение Артема - любое желание (еда, остановка в дороге, покупка сувениров) тут же находит отклик. И все это без суеты, очень спокойно и на позитиве. Незабываемые впечатления, длительная экскурсия прошла без усталости, на феерических эмоциях. Спасибо огромное Артему, теперь мы знаем, кого рекомендовать друзьям и знакомым в Майами!! И спасибо команде Tripster за то, что работаете с лучшими!

    Давно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложениеДавно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложениеДавно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложениеДавно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложениеДавно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложениеДавно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложение
  • М
    Максим
    16 июля 2024
    Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
    Экскурсия понравилась, интересно, комфортно, профессионально, остановка в маленькой Гаване это нечто, атмосфера неописуема. Винвуд, арт дистрикт. Очень интересно. Время в компании гида пролетело в теплой и очень комфортной обстановке.
    Экскурсия понравилась, интересно, комфортно, профессионально, остановка в маленькой Гаване это нечто, атмосфера неописуема. Винвуд, арт дистриктЭкскурсия понравилась, интересно, комфортно, профессионально, остановка в маленькой Гаване это нечто, атмосфера неописуема. Винвуд, арт дистриктЭкскурсия понравилась, интересно, комфортно, профессионально, остановка в маленькой Гаване это нечто, атмосфера неописуема. Винвуд, арт дистриктЭкскурсия понравилась, интересно, комфортно, профессионально, остановка в маленькой Гаване это нечто, атмосфера неописуема. Винвуд, арт дистриктЭкскурсия понравилась, интересно, комфортно, профессионально, остановка в маленькой Гаване это нечто, атмосфера неописуема. Винвуд, арт дистриктЭкскурсия понравилась, интересно, комфортно, профессионально, остановка в маленькой Гаване это нечто, атмосфера неописуема. Винвуд, арт дистрикт
  • Е
    Евгения
    10 июля 2024
    Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
    Спасибо Вам огромное за потрясающую обзорную экскурсию! 100% рекомендую экскурсию! Взяла обзорную в начале туристической поездки в Маями, чтобы познакомиться
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    с городом, столько много интересной полезной информации! После экскурсии уже ориентировалась в городе и могла вернуться еще раз в приглянувшиеся для прогулок места! Чудесная экскурсия! Профессиональный Гид! Еще раз спасибо огромнейшее!

  • V
    Vera
    24 июня 2024
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    На мой взгляд, при остановке в Майами в плане «что посмотреть» эта экскурсия в Космический центр должна быть на первом
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    месте. А если в этот день еще и посчастливилось увидеть запуск ракеты, то эмоции и восторг вам на всю жизнь, даже если вы уже многое в жизни повидали). Экскурсия была организована на высшем уровне (ездила с Артёмом). Удобно было заказать на Трипстере, можно перед заказом задать все вопросы, Артём сразу на них отвечал. В группе нас было три человека, всех забрали прямо возле дома/ отеля. С комфортом в Тесле в приятной компании дорога была совсем не долгой. Артёму мое уважение за такие профессиональные знания про космос. Также много рассказал про жизнь в Америке, много разных полезных советов дал. Про саму экскурсию. Это все действительно стоит посмотреть и всё просто очень-очень увлекательно. Ведь там все реальные ракеты, шаттл, капсулы, скафандры, лунные модули. В павильонах показывают разные документальные фильмы. Много узнала о истории космонавтики, некоторые подробности о соперничестве в космосе между США и СССР. Мы прошли по всем павильонам и площадкам, Артём рассказал про каждый экспонат. Если кто-то думает, что можно самостоятельно зайти и всё посмотреть… ну да, можно, но всё это не будет так понятно, доступно и интересно. Тем более экскурсия так оптимально построена, что во-первых, мы везде успели, во-вторых, хоть народу в музее было очень много, но везде удалось сфотографироваться без посторонних людей в кадре, и были подсказаны очень удачные ракурсы. Да и просто с Артёмом было приятно общаться. А то, что посмотрели запуск Falcon 9, это была главная «вкусная добавка» к экскурсии. Советую всем эту экскурсию, интересно будет и взрослым, и детям.

Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Майами в августе 2024
Сейчас в Майами в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 248 до 850 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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