Тревел Г. проводит ещё 6 экскурсий

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Львиное сафари (Lion Country Safari)

Тревел Г.
Тревел Г. – Гид из Майами
В парке 🌳 воссоздана африканская флора и фауна, он входит в тройку лучших зоопарков страны.

Львы, жирафы, слоны и носороги свободно гуляют по территории парка, а гости перемещаются на автомобиле 🚘 для сафари.

Вы увидите остров 🏝️, где живут шимпанзе, покормите жирафов и рыб в специальном пруду.

Понаблюдайте за львами, страусами, аллигаторами, фламинго, зебрами и антилопами в естественной среде.

Не бойтесь столкновения со львами — их территория огорожена сеткой.

На входе выдают аудио-гиды.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $315 за экскурсию

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Львиное сафари (Lion Country Safari)
Львиное сафари (Lion Country Safari)
Одним из самых популярных парков 🌳 с животными в Южной Флориде по праву считается парк " Львиное сафари». Открытый в 1967 году группой южно-африканских и британских предпринимателей, на сегодняшний день этот парк является домом более чем для 1000 диких животных, среди которых: львы, носороги, зебры, страусы, шимпанзе, жирафы и многие другие представители дикой природы Африки и Южной Америки. Климат Флориды и огромная территория парка позволила собрать здесь экзотических зверей и создать им благоприятные условия обитания и размножения, а так же огромную базу для реабилитации раненых животных.
Уникальность знаменитого парка-заповедника заключается в том, что туристы путешествуют на машинах, и знакомятся с животными, которые находятся в естественной среде обитания. Все они будут спокойно прогуливаться по территории искусственно созданного сафари, в то время как вы будите наблюдать за ними прямо из автомобиля на расстоянии вытянутой руки. Обитатели парка, не обращая внимания на гостей, ведут естественный образ жизни, переходя дорогу прямо перед машинами или просто валяясь в тени у обочины.
Так же здесь вы увидите вольеры с птицами, рептилиями, аллигаторами, и небольшое озеро с островком, на котором живут обезьяны. В парке также есть территория для пешей прогулки, а прямо перед выездом с территории заповедника находится развлекательный парк для детей и взрослых.
В парке проводится программа по реабилитации всех пострадавших животных, найденных на свободе, потому что главной философией парка остается сохранение дикой природы. Не упустите возможность побывать в этом удивительном месте и сфотографировать животных с близкого расстояния. Незабываемые впечатления, фотографии 📸 и острые ощущения — на всю жизнь!
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Входные билеты - 30$ за человека (включая гида)
Начало и место завершения
🚩 Miami
Львиное сафари (Lion Country Safari)
Львиное сафари (Lion Country Safari)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Тревел Г.
Тревел Г.
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