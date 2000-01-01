Тревел Г. проводит ещё 6 экскурсий

«Butterfly World» — это доказательство того, что сказка становится реальностью. Насладитесь миром порхающей красоты. Поистине незабываемое зрелище. Являясь одним из крупнейших экспозиционных и исследовательских центров, он вобрал в себя свыше 5000 удивительных созданий со всего мира.

Красота этих существ поразит Вас своим разнообразием и великолепием. Редчайшие экземпляры с размахом крыльев более 30 см обитают в павильонах оформленные красивейшими лианами, кустами и цветами. Здесь Вы можете увидеть не только бабочек, но и колибри самых маленьких птичек в мире. Парк 🌳 наполнен небольшими прудами с экзотическими рыбами, тропическими водопадами.

Пройдясь по подвесному мосту Вы попадете в исследовательский центр где можно увидеть разные стадии процесса превращения гусеницы в бабочку. Детям будет очень интересно покормить с рук пестрых попугаев, а Вы непременно ловите момент для прекрасных фотографий которые будут долгое время согревать вас своею красотой. Откройте для себя эту сказку!