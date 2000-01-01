Тревел Г. проводит ещё 6 экскурсий

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Мир бабочек (Butterfly World)

Тревел Г.
Тревел Г. – Гид из Майами
Мир бабочек (Butterfly World)
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $281.5 за экскурсию

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Мир бабочек (Butterfly World)
Мир бабочек (Butterfly World)
«Butterfly World» — это доказательство того, что сказка становится реальностью. Насладитесь миром порхающей красоты. Поистине незабываемое зрелище. Являясь одним из крупнейших экспозиционных и исследовательских центров, он вобрал в себя свыше 5000 удивительных созданий со всего мира.
Красота этих существ поразит Вас своим разнообразием и великолепием. Редчайшие экземпляры с размахом крыльев более 30 см обитают в павильонах оформленные красивейшими лианами, кустами и цветами. Здесь Вы можете увидеть не только бабочек, но и колибри самых маленьких птичек в мире. Парк 🌳 наполнен небольшими прудами с экзотическими рыбами, тропическими водопадами.
Пройдясь по подвесному мосту Вы попадете в исследовательский центр где можно увидеть разные стадии процесса превращения гусеницы в бабочку. Детям будет очень интересно покормить с рук пестрых попугаев, а Вы непременно ловите момент для прекрасных фотографий которые будут долгое время согревать вас своею красотой. Откройте для себя эту сказку!
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Входные билеты - 25$ за человека (включая гида)
Начало и место завершения
🚩 Miami
Мир бабочек (Butterfly World)
Мир бабочек (Butterfly World)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Тревел Г.
Тревел Г.
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