В Морском аквариуме Майами вы увидите, как охрана природы и образование работают рука об руку. Это приключение на набережной позволит вам (безопасно) приблизиться к акулам, ламантинам, пингвинам, морским львам, морским черепахам, находящимся под угрозой исчезновения, и многим другим. Пропустите очереди на вход и посмотрите до восьми удивительных шоу в этом подводном мире чудес. Это отличный семейный досуг с прекрасным видом на горизонт Майами.