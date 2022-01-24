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В Морском аквариуме Майами вы увидите, как охрана природы и образование работают рука об руку. Это приключение на набережной позволит вам (безопасно) приблизиться к акулам, ламантинам, пингвинам, морским львам, морским черепахам, находящимся под угрозой исчезновения, и многим другим. Пропустите очереди на вход и посмотрите до восьми удивительных шоу в этом подводном мире чудес. Это отличный семейный досуг с прекрасным видом на горизонт Майами.
Ответы на вопросы
Что входит
Пропустите очередь на вход в Морской аквариум Майами
Доступ ко всем шоу и экспонатам
Что не входит
Встречи с животными
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.