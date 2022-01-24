Морской аквариум Майами: Пропустите очередь на вход

Охрана и воспитание животных в Майами

4.6
191 отзыв
Входной билет
Морской аквариум Майами: Пропустите очередь на вход
Морской аквариум Майами: Пропустите очередь на вход
Морской аквариум Майами: Пропустите очередь на вход
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В Морском аквариуме Майами вы увидите, как охрана природы и образование работают рука об руку. Это приключение на набережной позволит вам (безопасно) приблизиться к акулам, ламантинам, пингвинам, морским львам, морским черепахам, находящимся под угрозой исчезновения, и многим другим. Пропустите очереди на вход и посмотрите до восьми удивительных шоу в этом подводном мире чудес. Это отличный семейный досуг с прекрасным видом на горизонт Майами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пропустите очередь на вход в Морской аквариум Майами
  • Доступ ко всем шоу и экспонатам
Что не входит
  • Встречи с животными
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