  1. США
  2. Экскурсии

Обзорная экскурсия по Майами

Тревел Г.
Тревел Г. – Гид из Майами
Вы отправитесь на обзорную прогулку 👣 по Майами-Бич – городу голливудских звезд и миллионеров.

За 4 часа экскурсии 🧭 вы побываете в основных районах Майами и увидите самые интересные достопримечательности 🏛️, среди которых – фешенебельные проспекты Коллинз Авеню и Оушен Драйв, высотки Трампа, «Американская Ривьера» и виллы многочисленных селебритис.
Задать вопрос
Обзорная экскурсия по Майами
Обзорная экскурсия по Майами
Экскурсия проходит по главной улице Майами Бич Коллинз Авеню (Collins Ave. ) Которую мы проедем от самой южной точки South Beach на север до города Золотой Пляж 🏖️ (Golden Beach). Так же мы посетим истоический центр города Майами (Downtown), районы Бэйсайд (Bayside), Маленькая Гавана, Ки Бискейн и Корал Гейблс
Что не входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 Miami
Обзорная экскурсия по Майами
Обзорная экскурсия по Майами
Обзорная экскурсия по Майами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Тревел Г.
Тревел Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Тревел Г. проводит ещё 6 экскурсий

Детский музей (Miami Children’s Museum)
$225
4 часа
Детский музей (Miami Children’s Museum)
Обзорная экскурсия по Майами Бич
$169
3 часа
Обзорная экскурсия по Майами Бич
Океанариум (Miami Seaquarium)
$281.5
5 часов
Океанариум (Miami Seaquarium)
Коралловый Замок (Coral Castle)
$281.5
5 часов
Коралловый Замок (Coral Castle)
Космический центр НАСА (Cape Canaveral)
$495
12 часов
Космический центр НАСА (Cape Canaveral)
Парк Аллигаторов (Gator Park)
$281.5
5 часов
Парк Аллигаторов (Gator Park)

Еще несколько необычных экскурсий в Майами

Индейская резервация и заповедник Эверглейдс
$350
6 часов
Индейская резервация и заповедник Эверглейдс
8 отзывов
История коренных американских индейцев и дикая природа Флориды
Майами — американская Венеция
$250
4 часа
Майами — американская Венеция
8 отзывов
Город солнца, водных просторов, белоснежных яхт и миллионеров
Добро пожаловать в Майами!
$250
5 часов
Добро пожаловать в Майами!
3 отзыва
Прошлое, настоящее и будущее столицы вечного лета на обзорной автомобильной экскурсии
Космическое путешествие в Центр НАСА
$570
12 часов
Космическое путешествие в Центр НАСА
2 отзыва
Поражающие воображение зрелища и история американской космонавтики
Онлайн-экскурсия «Майями — развлечения в стиле ар-деко»
$5
1 час
Онлайн-экскурсия «Майями — развлечения в стиле ар-деко»
2 отзыва
Майами — американский Иерусалим
$250
6 часов
Майами — американский Иерусалим
Познакомиться с историей еврейского заселения города и узнать о важной роли общин в его укладе