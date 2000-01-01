Тревел Г. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия проходит по главной улице Майами Бич Коллинз Авеню (Collins Ave. ) Которую мы проедем от самой южной точки South Beach на север до города Золотой Пляж 🏖️ (Golden Beach). Так же мы посетим истоический центр города Майами (Downtown), районы Бэйсайд (Bayside), Маленькая Гавана, Ки Бискейн и Корал Гейблс
Что не входит
Услуги гида
Трансфер
Начало и место завершения
🚩 Miami
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