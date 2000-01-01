Тревел Г. проводит ещё 6 экскурсий

Тревел Г. – Гид из Майами

Вы отправитесь на обзорную прогулку 👣 по Майами-Бич – городу голливудских звезд и миллионеров.



За 4 часа экскурсии 🧭 вы побываете в основных районах Майами и увидите самые интересные достопримечательности 🏛️, среди которых – фешенебельные проспекты Коллинз Авеню и Оушен Драйв, высотки Трампа, «Американская Ривьера» и виллы многочисленных селебритис.