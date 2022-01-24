Зоопарк Майами - крупнейший зоопарк Флориды, и благодаря своей заботе об охране природы он полон всевозможных животных, бродящих по его широкой открытой местности - так что видеть их в дикой природе. Этот билет позволяет вам миновать очередь и насладиться доступом к 3000 диким животным в симулированных экосистемах с 1200 деревьями, растениями и цветами, которые аккуратно расположены на территории парка площадью 750 акров. Полюбуйтесь в зоопарке.