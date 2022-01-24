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Зоопарк Майами - крупнейший зоопарк Флориды, и благодаря своей заботе об охране природы он полон всевозможных животных, бродящих по его широкой открытой местности - так что видеть их в дикой природе. Этот билет позволяет вам миновать очередь и насладиться доступом к 3000 диким животным в симулированных экосистемах с 1200 деревьями, растениями и цветами, которые аккуратно расположены на территории парка площадью 750 акров. Полюбуйтесь в зоопарке.
Ответы на вопросы
Что входит
Проход без очереди в зоопарк Майами
Презентации дикой природы в амфитеатре
Интерактивные экспонаты и ботаническая коллекция
Водные и игровые площадки для детей
Что не входит
Кормление животных и встречи
Прокат велосипедов, аттракционы и монорельс
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.