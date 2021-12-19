Все экскурсии и мероприятия в Мемфисе
В группе
до undefined чел.
€11.57
за 1 чел.
Музей американской соул-музыки Стакс
Отправляйтесь в душевное музыкальное путешествие со Stax Records
В группе
до undefined чел.
€7.07
за 1 чел.
Мемориальный мемориал
Наденьте синие замшевые туфли и откройте для себя музыкальную историю Мемфиса.
В группе
до undefined чел.
7д 12ч
€39.06
за 1 чел.
Познавательный тур по Мемфису
Получите полное представление о Мемфисе во время этой 3-часовой экскурсии по системе "все включено".
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Мемфисе – доступно 3 экскурсии на 2021 год, цены от €7.07. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Мемфисе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль