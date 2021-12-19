Все экскурсии и мероприятия в Мертл-Биче
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€34.7
за 1 чел.
Легенды в концерте
Посетите величайшее шоу в мире
В группе
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€39.99
за 1 чел.
Горячие ночи на Джерси: рождественское предложение
Забронируйте свое место на новейшем праздничном шоу Бродвейского театра
В группе
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5д
€34.65
за 1 чел.
Трибьют-шоу Элтона Джона
Посмотрите невероятное трибьют-шоу Элтона Джона в театре GTS!
Круиз
в группе до undefined чел.
3д 18ч
€30.68
за 1 чел.
Обзорный круиз Barefoot Queen
Отправляйтесь в живописный круиз по внутриконтинентальному водному пути
Круиз
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5д
€53.4
за 1 чел.
Круиз с ужином Босоногая королева
Насладитесь сытным обедом во время круиза по внутриконтинентальному водному пути
В группе
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5д
€38.53
за 1 чел.
Автомобильный мюзикл Motor City, оригинальное трибьют-шоу Motown
Празднуйте более чем 60-летний юбилей музыки Мотауна с живым шоу
В группе
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€22.2
за 1 чел.
«Волшебное и комедийное шоу» (Magic & Comedy Show) с Майклом Бейрфутом в
Ты будешь следующим человеком на сцене с Майклом Бейрфутом?
В группе
до undefined чел.
€22.2
за 1 чел.
Элвис Живое трибьют-шоу с Алексом Митчеллом в главной роли
Ваш шанс увидеть Элвиса в Миртл-Бич
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Мертл-Биче – доступно 8 экскурсий на 2021 год, цены от €22.2. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Мертл-Биче почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль