Как добраться до Монтевидео на самолёте

В Монтевидео 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Montevideo-Chippewa» вам не избежать

Список аэропортов Монтевидео

Montevideo-Chippewa MVE Montevideo-Chippewa

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