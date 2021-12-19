Все экскурсии и мероприятия в Напе
В группе
до undefined чел.
€146.07
за 1 чел.
Винный поезд Напа-Вэлли: экспресс-обед или ужин для гурманов
Три часа старинного калифорнийского поезда с трапезой из трех блюд
В группе
до undefined чел.
€231.03
за 1 чел.
Винный поезд Напа-Валли и усадьба Grgich Hills + опция SF SF
👣 Пешеходная
🚘 Трансфер
Насладитесь изысканным обедом и посетите одну из самых знаменитых виноделен Калифорнии
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Напе – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от €146.07. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Напе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль