Все экскурсии и мероприятия в Нашвилле
Входной билет
€16.01
за 1 чел.
Научный центр приключений
Посетите более 175 интерактивных выставок
В группе
до undefined чел.
€15.12
за 1 чел.
Музей Джорджа Джонса
Подойдите ближе к памятным предметам Джорджа Джонса и исследуйте наследие музыки кантри
В группе
до undefined чел.
€24.29
за 1 чел.
Музей мадам Тюссо, Нэшвилл
Познакомьтесь со звездами американской музыки в новом месте музея мадам Тюссо
В группе
до undefined чел.
7д 12ч
€50.71
за 1 чел.
Экскурсионный тур по музеям музыкальных легенд
Окунитесь в музыкальные традиции США в этом туре по Нэшвиллу
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Нашвилле – доступно 4 экскурсии на 2021 год, цены от €15.12. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Нашвилле почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль