Круиз в группе до 50 чел. 4.6 21 2ч 4 740 ₽ за 1 чел. Круиз с обедом в стиле шведского стола Spirit of Norfolk ⛴ Водные Наслаждайтесь прекрасным видом на могучий Атлантический флот

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Норфолке – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 21 ⭐ отзыв, цены от 4740₽. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Норфолке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль