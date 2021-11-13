Все экскурсии в Норфолке
Круиз
в группе до 50 чел.
2ч
4 740₽
за 1 чел.
Круиз с обедом в стиле шведского стола Spirit of Norfolk
⛴ Водные
Наслаждайтесь прекрасным видом на могучий Атлантический флот
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Норфолке – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 21 ⭐ отзыв, цены от 4740₽. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Норфолке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль
Последние отзывы «Экскурсии Норфолка»
- ААноним13 ноября 2021Круиз прошел очень хорошо. Музыка, еда и обслуживание клиентов были отличными. Мы чудесно провели время.
- MMelvin5 сентября 2021Отличная атмосфера, еда, отличный персонал
- MMelanie4 сентября 2021ВСЕ БЫЛО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО !!! ХОРОШО СТОИТ ОПЫТ !!!