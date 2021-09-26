Вас ждет особенный день в круизе с обедом Spirit of Norfolk. Поужинайте и насладитесь захватывающими видами на залитый солнцем горизонт Норфолка и Атлантический флот кораблей ВМС США.
Ваш двухчасовой круиз начнется с того, что ваш помощник сопроводит вас к столу при свечах. Закажите напитки, а затем смело исследуйте корабль, пока команда отчаливает от реки Элизабет.
Товарищи по плаванию приглашают вас на великолепный обед "шведский стол", свежеприготовленный на борту. Возьмите столько или меньше, сколько захотите, и наслаждайтесь своим выбором, пока видны Норфолк. После обеда возьмите свои напитки наверх и расслабьтесь на лучшей открытой террасе в городе.
После того, как вы расслабитесь за чашкой кофе и десертом, совершите освежающую прогулку по палубе корабля и послушайте расслабляющую фоновую музыку, когда вы принимаете все, что может предложить Норфолк.
Создайте незабываемые воспоминания во время круиза с обедом Spirit of Norfolk.
ПРИМЕР МЕНЮ
Салаты
Салат Цезарь
Салат Ромен | Выдержанный сыр пармезан Реджано | Гренки с травами
Салат из пасты с галстуком-бабочкой
Зеленый лук | Английские огурцы | Помидоры рома | Винегрет с укропом и горчицей
Овощи, картофель и макаронные изделия
Жареные соцветия брокколи
Жареный чеснок | Chili Flakes
Запеканка из кукурузы и сыра Чеддер
Зеленый перец чили | Зеленый лук | Свежая кинза
Запеченная паста Зити
Выдержанный сыр пармезан Реджано | Моцарелла | Сырно-шпинатный соус
Картофельное пюре
Картофель в Айдахо | Жареный чеснок
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Дисплей сезонных десертов Spirit
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