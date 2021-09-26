Круиз с обедом в стиле шведского стола Spirit of Norfolk

Наслаждайтесь прекрасным видом на могучий Атлантический флот

4.7
21 отзыв
Круиз
в группе до 50 чел.
Наслаждайтесь прекрасным видом на могучий Атлантический флот во время круиза по реке Элизабет во время обеда на борту недавно отремонтированного Spirit of Norfolk.

Этот двухчасовой круиз с непринужденной, но праздничной атмосферой идеально подходит для прогулки с семьей или друзьями!
Круиз с обедом в стиле шведского стола Spirit of Norfolk
Круиз с обедом в стиле шведского стола Spirit of Norfolk
Круиз с обедом в стиле шведского стола Spirit of Norfolk
Круиз с обедом в стиле шведского стола Spirit of Norfolk
Круиз с обедом в стиле шведского стола Spirit of Norfolk
Круиз с обедом в стиле шведского стола Spirit of Norfolk
Круиз с обедом в стиле шведского стола Spirit of Norfolk
Круиз с обедом в стиле шведского стола Spirit of Norfolk
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Наслаждайтесь роскошным шведским столом с обслуживанием
  2. Прогуляйтесь по внешним палубам
  3. Посмотрите достопримечательности исторического горизонта Норфолка
  4. Круиз по реке Элизабет
Вас ждет особенный день в круизе с обедом Spirit of Norfolk. Поужинайте и насладитесь захватывающими видами на залитый солнцем горизонт Норфолка и Атлантический флот кораблей ВМС США.
Ваш двухчасовой круиз начнется с того, что ваш помощник сопроводит вас к столу при свечах. Закажите напитки, а затем смело исследуйте корабль, пока команда отчаливает от реки Элизабет.
Товарищи по плаванию приглашают вас на великолепный обед "шведский стол", свежеприготовленный на борту. Возьмите столько или меньше, сколько захотите, и наслаждайтесь своим выбором, пока видны Норфолк. После обеда возьмите свои напитки наверх и расслабьтесь на лучшей открытой террасе в городе.
После того, как вы расслабитесь за чашкой кофе и десертом, совершите освежающую прогулку по палубе корабля и послушайте расслабляющую фоновую музыку, когда вы принимаете все, что может предложить Норфолк.
Создайте незабываемые воспоминания во время круиза с обедом Spirit of Norfolk.
ПРИМЕР МЕНЮ
Салаты
Салат Цезарь
Салат Ромен | Выдержанный сыр пармезан Реджано | Гренки с травами

Салат из пасты с галстуком-бабочкой

Зеленый лук | Английские огурцы | Помидоры рома | Винегрет с укропом и горчицей
Овощи, картофель и макаронные изделия
Жареные соцветия брокколи
Жареный чеснок | Chili Flakes
Запеканка из кукурузы и сыра Чеддер
Зеленый перец чили | Зеленый лук | Свежая кинза
Запеченная паста Зити
Выдержанный сыр пармезан Реджано | Моцарелла | Сырно-шпинатный соус
Картофельное пюре
Картофель в Айдахо | Жареный чеснок
Entrées
Запеченное в духовке филе камбалы
Томатный соус, лук-шалот и каперсовый соус
Курица с медом и кунжутом
Зеленый лук | Фресно Чили
Итальянские фрикадельки из говядины
Сливочно-грибной соус | Итальянская петрушка

Дисплей сезонных десертов Spirit

  • Меню может быть изменено. Сообщите своему официанту, если у кого-нибудь из вашей группы есть пищевая аллергия.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухчасовой круиз
  • Обед "шведский стол"
  • Кофе, чай и чай со льдом
  • Местные налоги и сборы
  • Чаевые
Что не входит
  • Встреча в отеле и высадка
  • Алкогольные напитки (можно купить)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
  • Платье: нарядно-повседневный наряд. Во время круиза нельзя надевать джинсы, шорты, майки, топы на шнуровке, футболки, кеды или шлепанцы
  • Во всех внутренних помещениях нашего корабля курение запрещено. Курящие гости могут делать это только на открытых смотровых площадках
  • Группа из 15 и более человек не возвращается после подтверждения. Изменения могут быть внесены в групповые заказы за 2 недели до прибытия у местного поставщика
  • осмотрительность
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

E
26 сен 2021
I liked the fact that everything in the meal was labeled. I have allergies and it was easy to eat - for once! The meal was good. I was not crazy about being seated in the middle of the room when there were seats by the window, but we went upstairs after we ate
А
10 авг 2019
Boarding Purser could have been friendlier… " a smile " would have been a nicer or warmer tone of voice. Gave the impression they were put-off by the whole thing. Maybe they were having a bad morning. Carried themselves around looking grumpy and wishing the whole thing was over with!
Otherwise, it was enjoyable.
А
6 ноя 2021
Ещё 18 отзывов

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