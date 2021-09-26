Вас ждет особенный день в круизе с обедом Spirit of Norfolk. Поужинайте и насладитесь захватывающими видами на залитый солнцем горизонт Норфолка и Атлантический флот кораблей ВМС США.

Ваш двухчасовой круиз начнется с того, что ваш помощник сопроводит вас к столу при свечах. Закажите напитки, а затем смело исследуйте корабль, пока команда отчаливает от реки Элизабет.

Товарищи по плаванию приглашают вас на великолепный обед "шведский стол", свежеприготовленный на борту. Возьмите столько или меньше, сколько захотите, и наслаждайтесь своим выбором, пока видны Норфолк. После обеда возьмите свои напитки наверх и расслабьтесь на лучшей открытой террасе в городе.

После того, как вы расслабитесь за чашкой кофе и десертом, совершите освежающую прогулку по палубе корабля и послушайте расслабляющую фоновую музыку, когда вы принимаете все, что может предложить Норфолк.

Создайте незабываемые воспоминания во время круиза с обедом Spirit of Norfolk.

ПРИМЕР МЕНЮ

Салаты

Салат Цезарь

Салат Ромен | Выдержанный сыр пармезан Реджано | Гренки с травами

Салат из пасты с галстуком-бабочкой

Зеленый лук | Английские огурцы | Помидоры рома | Винегрет с укропом и горчицей

Овощи, картофель и макаронные изделия

Жареные соцветия брокколи

Жареный чеснок | Chili Flakes

Запеканка из кукурузы и сыра Чеддер

Зеленый перец чили | Зеленый лук | Свежая кинза

Запеченная паста Зити

Выдержанный сыр пармезан Реджано | Моцарелла | Сырно-шпинатный соус

Картофельное пюре

Картофель в Айдахо | Жареный чеснок

Entrées

Запеченное в духовке филе камбалы

Томатный соус, лук-шалот и каперсовый соус

Курица с медом и кунжутом

Зеленый лук | Фресно Чили

Итальянские фрикадельки из говядины

Сливочно-грибной соус | Итальянская петрушка

Дисплей сезонных десертов Spirit