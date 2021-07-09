Все экскурсии в Новом Орлеане
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5д
4 572₽
за 1 чел.
Новый Орлеан: абонемент Go City All Inclusive с 25+ достопримечательностями
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Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Новом Орлеане – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 31 ⭐ отзыв, цены от 4572₽, посетите достопримечательности: Музей джаза, Плантация «Дубовая Аллея», Аптечный музей, Новый Орлеан, Дом 1850, Новый Орлеан, Плантация Сан-Франциско, Мир Марди Гра, Треме, Новый Орлеан, Degas House
Последние отзывы «Экскурсии Нового Орлеана»
- BBruce9 июля 2021Очень высокое соотношение стоимости и заряда.
- BBethann3 июня 2021Это был фантастический пропуск по системе "все включено" на самые популярные мероприятия.
- ААноним4 мая 2021All but one attraction was open when we arrived. Employees at each site we're very pleasant and helpful.