Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Воспользуйтесь бесплатным доступом к более чем 25 мероприятиям, достопримечательностям и турам в районе Нового Орлеана
Воспользуйтесь бесплатным полностью цифровым путеводителем и картой, чтобы решить, что делать и куда идти
Выберите пропуск на 1, 2, 3 или 5 дней
Воспользуйтесь невероятной экономией на розничных входных ценах
Никакой другой пакет экскурсий по Новому Орлеану не сравнится с невероятным выбором, удобством и ценностью проездного Go City.
Ваш абонемент «Все включено» в Новом Орлеане включает в себя посещение множества самых популярных городских достопримечательностей Нового Орлеана, достопримечательностей Французского квартала Нового Орлеана и окрестных достопримечательностей Луизианы.
Когда вы посещаете каждое место со своим All Inclusive Pass, о приеме уже позаботились. Вы просто следуете инструкциям в руководстве и предъявляете свой пропуск Go City для входа. Вам не нужно ждать и платить снова и снова.
Низкая цена New Orleans All-Inclusive Pass включает экономию на вступительных взносах, которые вы заплатили бы, если бы приобрели билеты на аттракционы Нового Орлеана индивидуально в каждом месте.
Мероприятия, достопримечательности и туры, включенные в абонемент New Orleans All-Inclusive Pass:
Креольская королева гребцов
Автобусный тур "Приключения в Новом Орлеане"
Национальный музей Второй мировой войны
Экскурсии по истории с привидениями
Абсолютные болотные приключения
Mardi Gras World
Экскурсия по кладбищу № 1 в Сент-Луисе от компании French Quarter Phantoms
Комбо-тур «Призрак и вампир» от French Quarter Phantoms
Демонстрационный урок кулинарии / Школа кулинарии Нового Орлеана
Святые и грешники от French Quarter Phantoms
Экскурсии по болоту Cajun Pride
Экскурсия по Гарден-Кварталу от компании French Quarter Phantoms.
Треме-тур от компании French Quarter Phantoms
Дом и сады Longue Vue
Дом Эдгара Дега
Плантация Сан-Франциско
Южный музей еды и напитков
Джазовый музей Нового Орлеана на Старом монетном дворе США
Дом 1850 г. / Государственный музей Луизианы
Кабильдо / Государственный музей Луизианы • Аптечный музей Нового Орлеана
Детский музей Луизианы
Пресвитер / Государственный музей Луизианы
Ответы на вопросы
Что входит
Электронный путеводитель и абонемент
Вход в 25 достопримечательностей и экскурсий
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Все билеты действительны в течение 2 лет с даты покупки и активируются только при первом посещении достопримечательности. После активации ваш пропуск
будет действителен в течение приобретенного количества дней. Наслаждайтесь дополнительной гибкостью, если ваши планы поездок должны измениться
Часы работы каждого аттракциона могут быть изменены без предварительного уведомления. Если вы путешествуете в праздничный период, обязательно уточняйте часы работы каждого аттракциона
Пропуска активируются в день их первого использования и действительны с 9:00 до 20:00 в течение количества приобретенных последовательных календарных дней. Часы и даты работы отдельных аттракционов также могут отличаться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
B
Brittanie
1 июля 2021
I would highly reccomend this pass to anyone visiting New Orleans and wants to cram as much as they can fit into their trip! It was super easy to buy the pass. Prior to your trip you MUST call each place on the pass you want to visit to reserve your spot in that activity. When you get to the activity, most places just asked to scan the QR code. The only place that we needed to get a physical ticket was the Creole Queen Paddlewheeler Cruise. I would highly reccomend the Sinners & Saints Tour from Hauted History Tours, The Cooking Demonstration at the New Orleans School of Cooking, and the Ultimate Swamp Adventures Tour. This pass was absolutley worth the money!
A
Ashley
12 сен 2019
The pass was great and easy to use once we had it in hand. the process to get it off of our phone and into our hand was ridiculous. They need to update their instructions to inform you to print the passes prior to going to your pick up location or update their technology to be able to scan from your phone. Having to find a place to print the passes was the most frustrating part.
L
Lian
27 авг 2019
When we went to collect the passes from 414 canal street the woman that we had to deal with was the most unhelpful person we have ever met. All she said was that we had to phone to make all our own reservations. She booked us on the city tour but didn’t then tell us we had to go & see her for wrist bands later on in the day. The phoning for reservations was a little stressful but luckily enough our hotel did that for us
Ещё 28 отзывов
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