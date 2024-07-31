3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нестандартный тур по Нью-Йорку: путешествие по следам местных жителей
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нью-Йорка с экскурсией, которая выведет вас за рамки туристических маршрутов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$380 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам
Погрузитесь в историю Нью-Йорка через его архитектуру. Узнайте о колониальных зданиях, первых небоскребах и современных шедеврах
Начало: На пересечении Либерти и South End Avenue
Сегодня в 08:30
7 авг в 08:30
$250 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Музей Клойстерс в Нью-Йорке: путешествие в средневековую Европу
Почувствуйте дух средневековья, не покидая Нью-Йорк. Музей Клойстерс - это уникальный шанс окунуться в историю Европы
8 авг в 10:30
9 авг в 10:30
$250 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь31 июля 2024Советую Дмитрия, как очень интересного и современного рассказчика! Все остались довольны экскурсией.
- MMichael25 июля 2024Прокатились по Манхеттену. Очень интересно и познавательно. Побывали во всех районах. Дмитрий эрудированный, общительный. Рассказал много интересного о жизни города.
- ААнастасия15 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия с Дмитрием. Интересные факты, явно владеет информацией на глубоком уровне, легкая подача в разговорной манере. Мы
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Что ещё посмотреть»
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