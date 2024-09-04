Е Елена Главное в Манхэттене за 5 часов Супер экскурсия! Очен, очень понравилась. Гид, Алена, отличная рассказчица и хорошо знает Манхэттен.

Н Николай Главное в Манхэттене за 5 часов Приятный и эрудированный профессиональный местный гид, увлекательный тут, интересный и для детей. Спасибо!

Е Екатерина Главное в Манхэттене за 5 часов Хочу сказать большое спасибо Алене за экскурсию! Было интересно, много красивых и известных достопримечательностей увидела! Однозначно рекомендую данную экскурсию!

И Игорь Фотосессия в сердце Нью-Йорка Микалай сделал нам замечательную семейную фотосессию! Фотки фантастические, локации супер крутые! Все в восторге! Это память на всю жизнь! Всем рекомендуем Микалая!

И Игорь По Центральному парку на велорикше Интересные рассказчики и аккуратные водители!) Мы остались всем довольны. Рекомендуем!

Z Zaur По Центральному парку на велорикше Рекомендую. Прекрасная возможность за короткое время осмотреть и окунуться в атмосферу Центрального Парка и узнать много интересных фактов. Виталий всегда на связи, оперативно отвечает. Алишер, наш гид, просто лучший. Очень душевный и интересный человек.

￼ ￼￼￼￼￼Наталия Фотосессия в сердце Нью-Йорка читать дальше фотографий. Микалай прислал все фото без обработки прям в день прогулки, что очень порадовало. Далее для обработки я выбрала несколько фотографий и их уже получила в течении 30 дней. Благодарю за фотопрогулку! 🌟 Очень понравился формат - легко, непринужденно, болтая обо всем, гуляя по красивейшим местам Нью-Йорка сделали множество замечательных

С Святослав По Центральному парку на велорикше Спасибо Виталию, замечательная экскурсия по парку. Посмотрели много мест, куда сами бы не дошли