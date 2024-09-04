На Рождество – экскурсии в Нью-Йорке

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $129. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Главное в Манхэттене за 5 часов
Пешая
21 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пятичасовая экскурсия по Манхэттену: все значимые места Нью-Йорка
Насладитесь историей и культурой Нью-Йорка за 5 часов. Увидите знаковые места Манхэттена, включая Уолл-стрит и Бруклинский мост
10 сен в 16:00
11 сен в 08:00
$250 за всё до 3 чел.
По Центральному парку на велорикше
24 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
По Центральному парку на велорикше
Прокатиться по зелёному уголку Нью-Йорка и сравнить реальность с кино
Начало: Рядом с южной частью Центрального Парка
Завтра в 10:30
9 сен в 10:30
$129 за всё до 3 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Пешая
15 отзывов
1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка: незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу кинематографичного Нью-Йорка, запечатлев на память его великолепие во время индивидуальной фото-прогулки
21 окт в 09:00
22 окт в 09:00
$250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 сентября 2024
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Супер экскурсия! Очен, очень понравилась. Гид, Алена, отличная рассказчица и хорошо знает Манхэттен.
    Супер экскурсия! Очен, очень понравилась. Гид, Алена, отличная рассказчица и хорошо знает МанхэттенСупер экскурсия! Очен, очень понравилась. Гид, Алена, отличная рассказчица и хорошо знает МанхэттенСупер экскурсия! Очен, очень понравилась. Гид, Алена, отличная рассказчица и хорошо знает МанхэттенСупер экскурсия! Очен, очень понравилась. Гид, Алена, отличная рассказчица и хорошо знает Манхэттен
  • Н
    Николай
    30 августа 2024
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Приятный и эрудированный профессиональный местный гид, увлекательный тут, интересный и для детей. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    26 августа 2024
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Хочу сказать большое спасибо Алене за экскурсию! Было интересно, много красивых и известных достопримечательностей увидела! Однозначно рекомендую данную экскурсию!
  • И
    Игорь
    4 августа 2024
    Фотосессия в сердце Нью-Йорка
    Микалай сделал нам замечательную семейную фотосессию! Фотки фантастические, локации супер крутые! Все в восторге! Это память на всю жизнь! Всем рекомендуем Микалая!
  • И
    Игорь
    2 августа 2024
    По Центральному парку на велорикше
    Интересные рассказчики и аккуратные водители!) Мы остались всем довольны. Рекомендуем!
  • Z
    Zaur
    30 июля 2024
    По Центральному парку на велорикше
    Рекомендую. Прекрасная возможность за короткое время осмотреть и окунуться в атмосферу Центрального Парка и узнать много интересных фактов. Виталий всегда на связи, оперативно отвечает. Алишер, наш гид, просто лучший. Очень душевный и интересный человек.
  • ￼￼￼￼￼Наталия
    12 января 2024
    Фотосессия в сердце Нью-Йорка
    Благодарю за фотопрогулку! 🌟 Очень понравился формат - легко, непринужденно, болтая обо всем, гуляя по красивейшим местам Нью-Йорка сделали множество замечательных
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    фотографий. Микалай прислал все фото без обработки прям в день прогулки, что очень порадовало. Далее для обработки я выбрала несколько фотографий и их уже получила в течении 30 дней.

    Благодарю за фотопрогулку! 🌟
  • С
    Святослав
    4 января 2024
    По Центральному парку на велорикше
    Спасибо Виталию, замечательная экскурсия по парку. Посмотрели много мест, куда сами бы не дошли
  • Е
    Екатерина
    5 января 2023
    Фотосессия в сердце Нью-Йорка
    Хотелось не постановочных живых фотографий на фоне города, и это отлично получилось). Рекомендации, которые дал Николай, были полезными. 👍🏻😊

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Главное в Манхэттене за 5 часов
  2. По Центральному парку на велорикше
  3. Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Манхеттен
  3. Уолл-стрит
  4. Музей Метрополитен
  5. Национальный мемориал 11 сентября
  6. Таймс-сквер
  7. Центральный парк
  8. Бродвей
  9. Бруклинский мост
  10. Музей современного искусства
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в сентябре 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 250. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 60 ⭐ отзывов, цены от $129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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