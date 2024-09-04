5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пятичасовая экскурсия по Манхэттену: все значимые места Нью-Йорка
Насладитесь историей и культурой Нью-Йорка за 5 часов. Увидите знаковые места Манхэттена, включая Уолл-стрит и Бруклинский мост
10 сен в 16:00
11 сен в 08:00
$250 за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
По Центральному парку на велорикше
Прокатиться по зелёному уголку Нью-Йорка и сравнить реальность с кино
Начало: Рядом с южной частью Центрального Парка
Завтра в 10:30
9 сен в 10:30
$129 за всё до 3 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка: незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу кинематографичного Нью-Йорка, запечатлев на память его великолепие во время индивидуальной фото-прогулки
21 окт в 09:00
22 окт в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 сентября 2024Супер экскурсия! Очен, очень понравилась. Гид, Алена, отличная рассказчица и хорошо знает Манхэттен.
- ННиколай30 августа 2024Приятный и эрудированный профессиональный местный гид, увлекательный тут, интересный и для детей. Спасибо!
- ЕЕкатерина26 августа 2024Хочу сказать большое спасибо Алене за экскурсию! Было интересно, много красивых и известных достопримечательностей увидела! Однозначно рекомендую данную экскурсию!
- ИИгорь4 августа 2024Микалай сделал нам замечательную семейную фотосессию! Фотки фантастические, локации супер крутые! Все в восторге! Это память на всю жизнь! Всем рекомендуем Микалая!
- ИИгорь2 августа 2024Интересные рассказчики и аккуратные водители!) Мы остались всем довольны. Рекомендуем!
- ZZaur30 июля 2024Рекомендую. Прекрасная возможность за короткое время осмотреть и окунуться в атмосферу Центрального Парка и узнать много интересных фактов. Виталий всегда на связи, оперативно отвечает. Алишер, наш гид, просто лучший. Очень душевный и интересный человек.
- ￼￼￼￼￼￼Наталия12 января 2024Благодарю за фотопрогулку! 🌟 Очень понравился формат - легко, непринужденно, болтая обо всем, гуляя по красивейшим местам Нью-Йорка сделали множество замечательных
- ССвятослав4 января 2024Спасибо Виталию, замечательная экскурсия по парку. Посмотрели много мест, куда сами бы не дошли
- ЕЕкатерина5 января 2023Хотелось не постановочных живых фотографий на фоне города, и это отлично получилось). Рекомендации, которые дал Николай, были полезными. 👍🏻😊
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в сентябре 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 250. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 60 ⭐ отзывов, цены от $129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь