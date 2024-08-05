8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Сады Дюпонов: встреча с природой и историей
Погрузитесь в мир зелени и цветов в Садах Дюпонов, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$950 за всё до 5 чел.
14 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия Нью-Йорк - Бостон: Гарвард, MIT и исторические места
Погрузитесь в атмосферу Бостона, его университеты и исторические места в комфортной индивидуальной поездке из Нью-Йорка
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$1 500 за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Филадельфия и Атлантик-Сити: путешествие из Нью-Йорка в историю и развлечения
Погрузитесь в атмосферу американской истории и современных развлечений с экскурсией из Нью-Йорка
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$1 200 за всё до 5 чел.
14 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная поездка в Вашингтон из Нью-Йорка: Белый дом, Капитолий, музеи
Совершите незабываемую поездку в Вашингтон из Нью-Йорка. Посетите Белый дом, Капитолий и другие знаковые места столицы США. Забронируйте сейчас
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$1 500 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «По пригородам»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в августе 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "По пригородам" можно забронировать 4 экскурсии от 950 до 1 500.
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по пригородам, цены от $950. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь