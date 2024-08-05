6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по знаковым местам Манхэттена, Нью-Йорк
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, посетив его знаковые достопримечательности на комфортабельном автомобиле
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$720 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Сады Дюпонов: встреча с природой и историей
Погрузитесь в мир зелени и цветов в Садах Дюпонов, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$950 за всё до 5 чел.
14 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия Нью-Йорк - Бостон: Гарвард, MIT и исторические места
Погрузитесь в атмосферу Бостона, его университеты и исторические места в комфортной индивидуальной поездке из Нью-Йорка
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$1 500 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Ночной Нью-Йорк: Индивидуальная экскурсия по сияющему мегаполису
Ночной Нью-Йорк ждёт вас! Прогулка по сияющим улицам города подарит незабываемые впечатления и яркие фотографии
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$500 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Метрополитен музей: встреча с мировым искусством
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией в Метрополитен музей, где каждый экспонат рассказывает свою уникальную историю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 19:00
6 авг в 09:00
$550 за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Филадельфия и Атлантик-Сити: путешествие из Нью-Йорка в историю и развлечения
Погрузитесь в атмосферу американской истории и современных развлечений с экскурсией из Нью-Йорка
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$1 200 за всё до 5 чел.
14 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная поездка в Вашингтон из Нью-Йорка: Белый дом, Капитолий, музеи
Совершите незабываемую поездку в Вашингтон из Нью-Йорка. Посетите Белый дом, Капитолий и другие знаковые места столицы США. Забронируйте сейчас
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$1 500 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по кварталам Бруклина: от Бруклинского моста до Брайтон Бич
Погрузитесь в атмосферу одного из самых уникальных районов Нью-Йорка, исследуя Бруклин вместе с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
скидка
20%
3 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка: живые и оригинальные фотографии мегаполиса
Прогулка по Нью-Йорку с профессиональным фотографом. Живые и оригинальные фотографии в репортажном стиле, передающие атмосферу мегаполиса
Начало: Times Square
Сегодня в 23:00
Завтра в 07:00
350$280 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Популярные экскурсии»
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