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и от музея, и, конечно же, от нашего гида. Анастасия - это превосходный специалист своего дела, грамотный, тонко чувствующий своего экскурсанта. За несколько дней до нашей встречи Анастасия прислала нам аудио о создании этого музея, что было немаловажно и познавательно. Вначале встречи она спросила как бы мы хотели построить нашу экскурсию, что посмотреть и чему уделить больше внимания. Вся экскурсия прошла на одном дыхании, даже не представляю, что бы мы вынесли, если бы посетили музей самостоятельно. И самое интересное нас ждало в конце: несмотря на то, что время экскурсии подходило к концу, Анастасия предложила нам не упустить случай и посетить временную выставку работ Манет и Дега, привезённую из Парижа. При этом Анастасия комментировала работы художников в интерактивной форме, вовлекая нас, показывая нам различия в их манере письма. Было очень здорово! На прощание мы получили сувениры из музея, это было очень трогательно. Наша благодарность Анастасии за такую экскурсию безгранична! Рекомендуем всем!!!