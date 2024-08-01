Все – экскурсии в Нью-Йорке

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Нестандартный тур по Нью-Йорку
На машине
104 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нестандартный тур по Нью-Йорку: путешествие по следам местных жителей
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нью-Йорка с экскурсией, которая выведет вас за рамки туристических маршрутов
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
$380 за всё до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Пешая
28 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$321 за всё до 4 чел.
Прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея
53 отзыва
3 часа
Индивидуальная
Индивидуальная прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея в Нью-Йорке
Увлекательная экскурсия по музею «Метрополитен» с экспертом. Узнайте секреты Нью-Йорка и насладитесь шедеврами мирового искусства
Начало: Музей Метрополитен
8 авг в 12:00
12 авг в 12:00
от $150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    1 августа 2024
    Прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея
    Анастасия замечательный искусствовед и увлекательный рассказчик! Нам очень понравилось наше совместное путешествие в мир искусства! Анастасия учла все наши пожелания и провела замечательную прогулку по музею Метрополитен. Всем советуем!
  • И
    Игорь
    31 июля 2024
    Нестандартный тур по Нью-Йорку
    Советую Дмитрия, как очень интересного и современного рассказчика! Все остались довольны экскурсией.
    Советую Дмитрия, как очень интересного и современного рассказчика! Все остались довольны экскурсией
  • M
    Michael
    25 июля 2024
    Нестандартный тур по Нью-Йорку
    Прокатились по Манхеттену. Очень интересно и познавательно. Побывали во всех районах. Дмитрий эрудированный, общительный. Рассказал много интересного о жизни города.
  • А
    Анастасия
    15 июля 2024
    Нестандартный тур по Нью-Йорку
    Нам очень понравилась экскурсия с Дмитрием. Интересные факты, явно владеет информацией на глубоком уровне, легкая подача в разговорной манере. Мы
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    получили новую информацию, которую не прочитаешь в путеводителе. Мы ездили в 10 утра в субботу, это удачное время, мало пробок и людей на улицах.

  • E
    Eduard
    28 мая 2024
    Прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея
    Анастасия это самый лучший экскурсовод по искусству которого я когда-либо встречал посетив множество стран мира. По-мимо того, что Анастасия знает
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    очень много и обо всем, она еще единственная кто смогла пошагово научить меня самой историю искусства. Анастасия безумно увлекательно рассказывает и знает где остановиться чтобы было не затруднительно даже ребенку. Мне кажется я до бесконечности мог бы говорить положительные вещи о своем опыте, так что просто берите. Большое спасибо, Анастасия!

  • E
    Eduard
    27 мая 2024
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Артем очень крутой! Для меня, молодого человека который никогда не был в Нью Йорке, Артем открыл город с такой необычной стороны, что я сразу же влюбился в Нью Йорк. Я очень благодарен, что Артем проводит такую экскурсию и всем советую сходить. Спасибо!
    Артем очень крутой!
  • Е
    Елена
    13 декабря 2023
    Прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея
    1-го декабря 2023 года у нас была экскурсия по музею MET с Анастасией. Сразу скажу, что мы получили огромное удовольствие
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    и от музея, и, конечно же, от нашего гида. Анастасия - это превосходный специалист своего дела, грамотный, тонко чувствующий своего экскурсанта. За несколько дней до нашей встречи Анастасия прислала нам аудио о создании этого музея, что было немаловажно и познавательно. Вначале встречи она спросила как бы мы хотели построить нашу экскурсию, что посмотреть и чему уделить больше внимания. Вся экскурсия прошла на одном дыхании, даже не представляю, что бы мы вынесли, если бы посетили музей самостоятельно. И самое интересное нас ждало в конце: несмотря на то, что время экскурсии подходило к концу, Анастасия предложила нам не упустить случай и посетить временную выставку работ Манет и Дега, привезённую из Парижа. При этом Анастасия комментировала работы художников в интерактивной форме, вовлекая нас, показывая нам различия в их манере письма. Было очень здорово! На прощание мы получили сувениры из музея, это было очень трогательно. Наша благодарность Анастасии за такую экскурсию безгранична! Рекомендуем всем!!!

  • К
    Кирилл
    26 ноября 2023
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Артём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к нему. В ходе экскурсии
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    вы прогуляетесь с юга (Даунтаун) на север до Мид-Тауна через самые интересные районы города (Сохо, Трайбека, Вилладж, Челси и др). Артём расскажет, чем эти районы примечательны. Также вы зайдете в несколько интересных зданий, таких как центральная библиотека, бар при старом отеле, самый большой католический собор и пр. Приготовьтесь много ходить! Как приятный бонус, Артём знает множество интересный ресторанов, которые он может порекомендовать.

    Артём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к немуАртём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к немуАртём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к немуАртём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к немуАртём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к нему
  • Е
    Елена
    13 августа 2023
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Артём чудесный гид! Отдельное спасибо за рекомендации по ресторанам)

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нестандартный тур по Нью-Йорку
  2. А вы хотели бы жить на Манхэттене?
  3. Прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Манхеттен
  3. Уолл-стрит
  4. Музей Метрополитен
  5. Центральный парк
  6. Таймс-сквер
  7. Национальный мемориал 11 сентября
  8. Бродвей
  9. Бруклинский мост
  10. Музей современного искусства
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в августе 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 380. Туристы уже оставили гидам 185 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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