3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нестандартный тур по Нью-Йорку: путешествие по следам местных жителей
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нью-Йорка с экскурсией, которая выведет вас за рамки туристических маршрутов
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
$380 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$321 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
Индивидуальная прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея в Нью-Йорке
Увлекательная экскурсия по музею «Метрополитен» с экспертом. Узнайте секреты Нью-Йорка и насладитесь шедеврами мирового искусства
Начало: Музей Метрополитен
8 авг в 12:00
12 авг в 12:00
от $150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь1 августа 2024Анастасия замечательный искусствовед и увлекательный рассказчик! Нам очень понравилось наше совместное путешествие в мир искусства! Анастасия учла все наши пожелания и провела замечательную прогулку по музею Метрополитен. Всем советуем!
- ИИгорь31 июля 2024Советую Дмитрия, как очень интересного и современного рассказчика! Все остались довольны экскурсией.
- MMichael25 июля 2024Прокатились по Манхеттену. Очень интересно и познавательно. Побывали во всех районах. Дмитрий эрудированный, общительный. Рассказал много интересного о жизни города.
- ААнастасия15 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия с Дмитрием. Интересные факты, явно владеет информацией на глубоком уровне, легкая подача в разговорной манере. Мы
- EEduard28 мая 2024Анастасия это самый лучший экскурсовод по искусству которого я когда-либо встречал посетив множество стран мира. По-мимо того, что Анастасия знает
- EEduard27 мая 2024Артем очень крутой! Для меня, молодого человека который никогда не был в Нью Йорке, Артем открыл город с такой необычной стороны, что я сразу же влюбился в Нью Йорк. Я очень благодарен, что Артем проводит такую экскурсию и всем советую сходить. Спасибо!
- ЕЕлена13 декабря 20231-го декабря 2023 года у нас была экскурсия по музею MET с Анастасией. Сразу скажу, что мы получили огромное удовольствие
- ККирилл26 ноября 2023Артём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к нему. В ходе экскурсии
- ЕЕлена13 августа 2023Артём чудесный гид! Отдельное спасибо за рекомендации по ресторанам)
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в августе 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 380. Туристы уже оставили гидам 185 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 185 ⭐ отзывов, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь