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Отправляйтесь в экспедицию на остров Тихого океана, на глубоководное дно, в эпоху динозавров или на край галактики Млечный путь - и все это - не выходя из Американского музея естественной истории.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в Американский музей естественной истории
Вход во все залы музея (постоянные экспозиции)
Вход в Центр Земли и космоса Роуз
Что не входит
Парковка (есть в музее)
Специальные выставки (только если выбрано)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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