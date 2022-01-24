Американский музей естественной истории

Посетите один из крупнейших в мире музеев естественной истории

4.7
333 отзыва
Входной билет
Американский музей естественной истории
Американский музей естественной истории
Американский музей естественной истории
Американский музей естественной истории
Американский музей естественной истории
Американский музей естественной истории
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Отправляйтесь в экспедицию на остров Тихого океана, на глубоководное дно, в эпоху динозавров или на край галактики Млечный путь - и все это - не выходя из Американского музея естественной истории.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Американский музей естественной истории
  • Вход во все залы музея (постоянные экспозиции)
  • Вход в Центр Земли и космоса Роуз
Что не входит
  • Парковка (есть в музее)
  • Специальные выставки (только если выбрано)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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