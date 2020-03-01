Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Буффало

Рано утром вас заберут в отеле и доставят в аэропорт Нью-Йорка, из которого вы отправитесь в Буффало (время перелета составит 1 час 30 минут). По прилету вас встретит гид в аэропорту, и вы поедете знакомиться с городом. Буффало известен не только фирменными куриными крылышками: по пути вы услышите серию неожиданных фактов от изобретения первого зернового элеватора и взбитых сливок до творческой жизни Марка Твена, работавшего в местной газете, и инаугурации Теодора Рузвельта. Проезжая по главным районам, вы встретите здание City Hall, напоминающее сталинские высотки; Liberty Building с двумя точными копиями Статуи Свободы; Дом благоразумия в Палаццо-стайл, ставший прообразом первых небоскребов в Чикаго, и другие знаковые достопримечательности «города с сердцем».

Магическое зрелище Ниагарских водопадов

Проехав вдоль реки Ниагара, соединяющей озеро Эри и Онтарио, вы доберетесь до старейшего государственного парка США — «Niagara Falls». Комплекс из трех водопадов, отделяющих штат Нью-Йорк от канадской провинции, — самый мощный в Северной Америке по объему проходящей через него воды. Вы узнаете о геологическом происхождении и свойствах этого чуда света, услышите разные версии возникновения его названия и, конечно, индейские легенды, связанные с историей водопадов. Во время прогулки на пароме «Maid of the Mist» вы получите весьма впечатляющий опыт и незабываемые эмоции от соприкосновения со стихией. А на смотровых площадках вас будут ждать фантастические виды, ради которых сюда приезжают миллионы людей со всего света.

Первая в мире ГЭС и Старый форт

Осмотрев водопады с разных ракурсов, вы направитесь к развалинам первой в мире гидроэлектростанции, при создании которой были использованы разработки Николы Теслы. При желании, съездите на скоростном катере к гигантскому водовороту Whirlpool. А в завершение посетите старую крепость у берегов озера Онтарио. Обычно она остается за рамками внимания путешественников, а между тем, всего в 30 минутах езды от знаменитых «Ниагаров» находится настоящая историческая жемчужина. 300-летний французский форт — единственный в США, сохранившийся почти в первозданном виде. В музее вы увидите мушкет, старинные пушки, церковь иезуитов, спальни солдат и познакомитесь с историей североамериканских колониальных войн.

После экскурсии вас доставят в аэропорт Буффало для возвращения в Нью-Йорк. По прилету будет организован трансфер в отель.