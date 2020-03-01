Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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  4. Авиа-тур из Нью-Йорка на Ниагарские водопады

На встречу с культовой природной достопримечательностью Северной Америки

Ольга
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Ольга – представитель гидов
Есть на свете места, которые не нуждаются в представлении.

Одно из них — знаменитые Ниагарские водопады, претендующие на звание восьмого чуда света.

Всего полтора часа на самолете — и вы на подступах к владениям свирепствующей стихии, обрушивающейся на ваши рецепторы со скоростью 5 700 000 литров воды в секунду.

Вас ждут виды.

Величественные.

Вдохновляющие.

Непередаваемые.

А дополнением станет несколько приятных открытий: Буффало, как нечто гораздо большее, чем острые крылышки; первая в мире ГЭС и старинный французский форт, повествующий о временах североамериканских колониальных войн.
$1450 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Продолжительность 13 часов
До 2 человек
Можно с детьми
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Авиа-тур из Нью-Йорка на Ниагарские водопады
Авиа-тур из Нью-Йорка на Ниагарские водопады

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Буффало
Рано утром вас заберут в отеле и доставят в аэропорт Нью-Йорка, из которого вы отправитесь в Буффало (время перелета составит 1 час 30 минут). По прилету вас встретит гид в аэропорту, и вы поедете знакомиться с городом. Буффало известен не только фирменными куриными крылышками: по пути вы услышите серию неожиданных фактов от изобретения первого зернового элеватора и взбитых сливок до творческой жизни Марка Твена, работавшего в местной газете, и инаугурации Теодора Рузвельта. Проезжая по главным районам, вы встретите здание City Hall, напоминающее сталинские высотки; Liberty Building с двумя точными копиями Статуи Свободы; Дом благоразумия в Палаццо-стайл, ставший прообразом первых небоскребов в Чикаго, и другие знаковые достопримечательности «города с сердцем».

Магическое зрелище Ниагарских водопадов
Проехав вдоль реки Ниагара, соединяющей озеро Эри и Онтарио, вы доберетесь до старейшего государственного парка США — «Niagara Falls». Комплекс из трех водопадов, отделяющих штат Нью-Йорк от канадской провинции, — самый мощный в Северной Америке по объему проходящей через него воды. Вы узнаете о геологическом происхождении и свойствах этого чуда света, услышите разные версии возникновения его названия и, конечно, индейские легенды, связанные с историей водопадов. Во время прогулки на пароме «Maid of the Mist» вы получите весьма впечатляющий опыт и незабываемые эмоции от соприкосновения со стихией. А на смотровых площадках вас будут ждать фантастические виды, ради которых сюда приезжают миллионы людей со всего света.

Первая в мире ГЭС и Старый форт
Осмотрев водопады с разных ракурсов, вы направитесь к развалинам первой в мире гидроэлектростанции, при создании которой были использованы разработки Николы Теслы. При желании, съездите на скоростном катере к гигантскому водовороту Whirlpool. А в завершение посетите старую крепость у берегов озера Онтарио. Обычно она остается за рамками внимания путешественников, а между тем, всего в 30 минутах езды от знаменитых «Ниагаров» находится настоящая историческая жемчужина. 300-летний французский форт — единственный в США, сохранившийся почти в первозданном виде. В музее вы увидите мушкет, старинные пушки, церковь иезуитов, спальни солдат и познакомитесь с историей североамериканских колониальных войн.

После экскурсии вас доставят в аэропорт Буффало для возвращения в Нью-Йорк. По прилету будет организован трансфер в отель.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Стоимость для 3-4 человек — $2250, 5-6 человек — $3150.
  • Бронирование экскурсии происходит только при полной предоплате.
  • В стоимость включено: трансфер отель-аэропорт-отель в Нью-Йорке, перелет Нью-Йорк-Буффало-Нью-Йорк (билеты полностью невозвратные), экскурсия на Ниагарские водопады.
  • В стоимость не включено: билеты на паром ($10-15/чел.).
  • ВНИМАНИЕ: указанные цены актуальны при заказе экскурсии за месяц и являются ориентировочными из-за периодически меняющейся стоимости авиабилетов. Точную цену уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
  • Прогулка на пароме «Maid of the Mist» и подъезд на катере к водовороту возможны, когда функционирует система навигации — с середины апреля до конца октября.
Авиа-тур из Нью-Йорка на Ниагарские водопады
Авиа-тур из Нью-Йорка на Ниагарские водопады
Авиа-тур из Нью-Йорка на Ниагарские водопады
Авиа-тур из Нью-Йорка на Ниагарские водопады
Авиа-тур из Нью-Йорка на Ниагарские водопады
Авиа-тур из Нью-Йорка на Ниагарские водопады
Авиа-тур из Нью-Йорка на Ниагарские водопады
Авиа-тур из Нью-Йорка на Ниагарские водопады
Авиа-тур из Нью-Йорка на Ниагарские водопады
Авиа-тур из Нью-Йорка на Ниагарские водопады

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Наша команда более 10 лет занимается организацией туров и экскурсий для русскоговорящих туристов в городах США. Все экскурсии проходят на новых и комфортабельные автомобилях, наши гиды и водители - профессионалы своего дела. Мы с огромным удовольствием организуем для вас незабываемые экскурсии и/или 1-2х дневный туры по Нью-Йорку, Филадельфии, Атлантик Сити, Вашингтону, Бостону, Ньюпорту, Чикаго, Лас-Вегасу, к Ниагарским водопадам и другим локациям. Вас ждет качественный сервис обслуживания, интереснейшие рассказы о достопримечательностях и яркие впечатления от знакомства с самыми разными сторонами города.
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Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Богемные кварталы города или другой Нью-ЙоркБогемные кварталы города или другой Нью-ЙоркБогемные кварталы города или другой Нью-Йорк
$400 за экскурсию
4 часа
SoHo, Greenwich Village и Little Italy
Если вы уже достаточно времени уделили небоскребам шумного мегаполиса и хотите увидеть другой Нью-Йорк, прогулка по трем атмосферным кварталам познакомит вас с новой стороной города. Вы побываете в районе, где жили в годы Великой депрессии иммигранты из Италии, а позже снимали голливудские фильмы про гангстеров. Погуляете по кварталу галерей, джаз-клубов, арт-кафе и дизайнерских бутиков. А в старинном Greenwich Village увидите непохожую на другие районы Манхеттена историческую застройку, украшенную живописной зеленой зоной, и ощутите царящий здесь дух либерализма.

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