Что вы получите

Билет на двухэтажный автобус с открытой крышей, действительный 1 или 2 дня, с системой свободного входа и выхода

Аудио-гид на русском языке и наушники

Как воспользоваться билетом

1. Подойдите к стойке регистрации в музее мадам Тюссо на Таймс-сквер

2. Покажите ваучер на смартфоне сотруднику и получите распечатанный билет

3. Классический билет будет действителен в течение 24 часов, билет Премиум — 48 часов

Важная информация

Для детей до 5 лет вход бесплатный

Дети до 17 лет должны быть в сопровождении взрослых

Если вы приобрели билет на ночной тур, приходите за полчаса до отправления

Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию путешественника латиницей, как в загранпаспорте

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Категории билетов

Классический билет : маршруты Uptown Loop и Downtown Loop, второй бесплатный час при аренде городского велосипеда. Действителен в течение дня.

: маршруты Uptown Loop и Downtown Loop, второй бесплатный час при аренде городского велосипеда. Действителен в течение дня. Премиум билет: маршруты Uptown Loop и Downtown Loop, часовой круиз по Манхэттену, а также на выбор Ночной, Бруклинский или Гарлемский тур. Действителен в течение двух дней.

Маршруты автобуса

1. Маршрут Uptown Loop (Центральный парк, Линкольн центр, Музей Гуггенхайма, музей Естественной истории, Музей Метрополитен) — ежедневно с 08:00 до 17:00, отправление каждые 15-20 минут

2. Маршрут Downtown Loop (Таймс-сквер, районы Сохо и Ист Вилладж, Эмпайр-стейт-билдинг) — ежедневно с 10:00 до 15:00, отправление каждые 15-20 минут

3. Ночной тур — ежедневно с 18:00 до 19:00, отправление каждые 20-30 минут

4. Бруклинский Тур, Гарлемский Тур — отправление каждый час.

5. Часовой круиз по Манхэттену — отправление с пирса №15. Доступен с билетом Премиум.