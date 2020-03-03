Билет на двухэтажный автобус с открытой крышей, действительный 1 или 2 дня, с системой свободного входа и выхода
Аудио-гид на русском языке и наушники
1. Подойдите к стойке регистрации в музее мадам Тюссо на Таймс-сквер
2. Покажите ваучер на смартфоне сотруднику и получите распечатанный билет
3. Классический билет будет действителен в течение 24 часов, билет Премиум — 48 часов
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.
Маршруты автобуса
1. Маршрут Uptown Loop (Центральный парк, Линкольн центр, Музей Гуггенхайма, музей Естественной истории, Музей Метрополитен) — ежедневно с 08:00 до 17:00, отправление каждые 15-20 минут
2. Маршрут Downtown Loop (Таймс-сквер, районы Сохо и Ист Вилладж, Эмпайр-стейт-билдинг) — ежедневно с 10:00 до 15:00, отправление каждые 15-20 минут
3. Ночной тур — ежедневно с 18:00 до 19:00, отправление каждые 20-30 минут
4. Бруклинский Тур, Гарлемский Тур — отправление каждый час.
5. Часовой круиз по Манхэттену — отправление с пирса №15. Доступен с билетом Премиум.