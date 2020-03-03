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Прокатиться на двухэтажном автобусе и увидеть главные достопримечательности с необычного ракурса

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Вы сможете исследовать город с комфортом во время дневной или вечерней автобусной прогулки с аудиогидом.

Какой бы билет вы ни выбрали: классику или люкс, вас ждут приятные бонусы.

Бруклин, Гарлем, Манхэттен, «Большое яблоко» — вы сами решаете, куда отправиться сегодня!
$50 за билет
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 13 часов
До 99 человек
Можно с детьми
Встреча — у стойки регистрации музея Мадам Тюссо
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У этой экскурсии1 отзыв
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Билеты на автобус Hop-on Hop-off в Нью-Йорке
Билеты на автобус Hop-on Hop-off в Нью-Йорке

Что вы получите

Билет на двухэтажный автобус с открытой крышей, действительный 1 или 2 дня, с системой свободного входа и выхода
Аудио-гид на русском языке и наушники

Как воспользоваться билетом

1. Подойдите к стойке регистрации в музее мадам Тюссо на Таймс-сквер
2. Покажите ваучер на смартфоне сотруднику и получите распечатанный билет
3. Классический билет будет действителен в течение 24 часов, билет Премиум — 48 часов

Важная информация

  • Для детей до 5 лет вход бесплатный
  • Дети до 17 лет должны быть в сопровождении взрослых
  • Если вы приобрели билет на ночной тур, приходите за полчаса до отправления
  • Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию путешественника латиницей, как в загранпаспорте

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Категории билетов

  • Классический билет: маршруты Uptown Loop и Downtown Loop, второй бесплатный час при аренде городского велосипеда. Действителен в течение дня.
  • Премиум билет: маршруты Uptown Loop и Downtown Loop, часовой круиз по Манхэттену, а также на выбор Ночной, Бруклинский или Гарлемский тур. Действителен в течение двух дней.

Маршруты автобуса

1. Маршрут Uptown Loop (Центральный парк, Линкольн центр, Музей Гуггенхайма, музей Естественной истории, Музей Метрополитен) — ежедневно с 08:00 до 17:00, отправление каждые 15-20 минут
2. Маршрут Downtown Loop (Таймс-сквер, районы Сохо и Ист Вилладж, Эмпайр-стейт-билдинг) — ежедневно с 10:00 до 15:00, отправление каждые 15-20 минут
3. Ночной тур — ежедневно с 18:00 до 19:00, отправление каждые 20-30 минут
4. Бруклинский Тур, Гарлемский Тур — отправление каждый час.
5. Часовой круиз по Манхэттену — отправление с пирса №15. Доступен с билетом Премиум.

Билеты на автобус Hop-on Hop-off в Нью-Йорке
Билеты на автобус Hop-on Hop-off в Нью-Йорке
Билеты на автобус Hop-on Hop-off в Нью-Йорке
Билеты на автобус Hop-on Hop-off в Нью-Йорке

Экскурсия проводится ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура — у стойки регистрации музея Мадам Тюссо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы помогаем забронировать билеты в самые известные музеи мира, чтобы сделать ваши путешествия наполненными и познавательными. Музеи Ватикана, Лувр, Прадо и Орсе, собор Святой Софии — мы позаботились о том, чтобы знакомство с ключевыми достопримечательностями и музейными коллекциями стало для вас простым, удобным и приятным.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 марта 2020
Здравствуйте!
Автобусная экскурсия в любом городе, - особенно в таком как Нью-Йорк, - дело захватывающее и интересное. Тем не менее сезонность путешествий накладывает свой отпечаток и на автобусные экскурсии по городу. Автобусов Hop-on Hop-off в феврале месяце в Нью Йорке не много, больше чем желающих на них прокатиться. Это приводит к тому, что каждого следующего автобуса приходится очень долго ждать, из автобуса мало кто выходит, а только заходят. не смотря на то, что экскурсовод всячески рекомендует выйти и осмотреть достопримечательности. Поэтому настоятельно рекомендую кататься на автобусе Hop-on Hop-off весной или летом.
Эдуард.

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