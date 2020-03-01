Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Американский Арбат

Экскурсия начнется в районе SoHo, в котором среди старинных зданий 19 века с характерными элементами чугунного декора обосновалось множество культурных заведений. Здесь вы увидите художественные галереи и театры, музыкальные клубы и арт-кафе, в которых можно встретить писателей, музыкантов, артистов и художников. Вы узнаете, как производственный район стал центром паломничества богемы Нью-Йорка, познакомитесь с историей его застройки, а также увидите самый старый бар в городе.

Greenwich Village

На западе Манхеттена вы исследуете квартал, история которого берет свое начало в 17 веке как небольшая европейская деревня. Гринвич Вилладж резко отличается от остальных районов Манхеттена — узкие кривые улочки и старинный облик контрастируют с современной правильной планировкой центра Нью-Йорка. В центре квартала вы обнаружите живописную зеленую зону — Washington Square Park, вокруг которой находится Нью-Йоркский университет. По пути вам встретятся многочисленные клубы, театры и музыкальные студии. Вилладж известен также тем, что здесь живут многие знаменитости (Ума Турман, Лив Тайлер, Сара Джессика Паркер и другие известные люди). Гуляя по улицам этого района, вы откроете совсем другой Нью-Йорк, со своей атмосферой и свойственным ему духом либерализма.

Маленькая Италия

В бывшем районе итальянских переселенцев — Little Italy — вы услышите истории о крупных мафиози, живших здесь в годы Великой депрессии, и пройдете по местам, в которых снимали многие сцены из голливудских фильмов о гангстерах (например, «Крёстный отец-2»). Поговорим и о том, как в 50-е годы 20 века квартал постепенно заселялся китайцами и стал частью Чайна-тауна. А на севере от Брум-стрит, в NoLita мы предложим вам посетить превосходные итальянские рестораны и полакомиться традиционным канноли и стаканчиком кьянти.