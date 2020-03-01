Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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SoHo, Greenwich Village и Little Italy

Ольга
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Ольга – представитель гидов
Если вы уже достаточно времени уделили небоскребам шумного мегаполиса и хотите увидеть другой Нью-Йорк, прогулка по трем атмосферным кварталам познакомит вас с новой стороной города.

Вы побываете в районе, где жили в годы Великой депрессии иммигранты из Италии, а позже снимали голливудские фильмы про гангстеров.

Погуляете по кварталу галерей, джаз-клубов, арт-кафе и дизайнерских бутиков.

А в старинном Greenwich Village увидите непохожую на другие районы Манхеттена историческую застройку, украшенную живописной зеленой зоной, и ощутите царящий здесь дух либерализма.
$400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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Богемные кварталы города или другой Нью-Йорк
Богемные кварталы города или другой Нью-Йорк

Что вас ожидает

Американский Арбат
Экскурсия начнется в районе SoHo, в котором среди старинных зданий 19 века с характерными элементами чугунного декора обосновалось множество культурных заведений. Здесь вы увидите художественные галереи и театры, музыкальные клубы и арт-кафе, в которых можно встретить писателей, музыкантов, артистов и художников. Вы узнаете, как производственный район стал центром паломничества богемы Нью-Йорка, познакомитесь с историей его застройки, а также увидите самый старый бар в городе.

Greenwich Village
На западе Манхеттена вы исследуете квартал, история которого берет свое начало в 17 веке как небольшая европейская деревня. Гринвич Вилладж резко отличается от остальных районов Манхеттена — узкие кривые улочки и старинный облик контрастируют с современной правильной планировкой центра Нью-Йорка. В центре квартала вы обнаружите живописную зеленую зону — Washington Square Park, вокруг которой находится Нью-Йоркский университет. По пути вам встретятся многочисленные клубы, театры и музыкальные студии. Вилладж известен также тем, что здесь живут многие знаменитости (Ума Турман, Лив Тайлер, Сара Джессика Паркер и другие известные люди). Гуляя по улицам этого района, вы откроете совсем другой Нью-Йорк, со своей атмосферой и свойственным ему духом либерализма.

Маленькая Италия
В бывшем районе итальянских переселенцев — Little Italy — вы услышите истории о крупных мафиози, живших здесь в годы Великой депрессии, и пройдете по местам, в которых снимали многие сцены из голливудских фильмов о гангстерах (например, «Крёстный отец-2»). Поговорим и о том, как в 50-е годы 20 века квартал постепенно заселялся китайцами и стал частью Чайна-тауна. А на севере от Брум-стрит, в NoLita мы предложим вам посетить превосходные итальянские рестораны и полакомиться традиционным канноли и стаканчиком кьянти.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Стоимость экскурсии для 4-6 человек — 500 долларов, стоимость для групп от 7 человек уточняйте при бронировании.
  • Тип экскурсии — автомобильно-пешеходная. До кварталов будем добираться на машине, по самим районам — гулять пешком.
  • Мы заберем вас из отеля в Манхеттене и после экскурсии отвезем обратно. Возможность трансфера из Бруклина уточняйте при бронировании.
Богемные кварталы города или другой Нью-Йорк
Богемные кварталы города или другой Нью-Йорк
Богемные кварталы города или другой Нью-Йорк
Богемные кварталы города или другой Нью-Йорк
Богемные кварталы города или другой Нью-Йорк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Наша команда более 10 лет занимается организацией туров и экскурсий для русскоговорящих туристов в городах США. Все экскурсии проходят на новых и комфортабельные автомобилях, наши гиды и водители - профессионалы своего дела. Мы с огромным удовольствием организуем для вас незабываемые экскурсии и/или 1-2х дневный туры по Нью-Йорку, Филадельфии, Атлантик Сити, Вашингтону, Бостону, Ньюпорту, Чикаго, Лас-Вегасу, к Ниагарским водопадам и другим локациям. Вас ждет качественный сервис обслуживания, интереснейшие рассказы о достопримечательностях и яркие впечатления от знакомства с самыми разными сторонами города.
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Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Авиа-тур из Нью-Йорка на Ниагарские водопадыАвиа-тур из Нью-Йорка на Ниагарские водопадыАвиа-тур из Нью-Йорка на Ниагарские водопады
$1450 за экскурсию
13 часов
На встречу с культовой природной достопримечательностью Северной Америки
Есть на свете места, которые не нуждаются в представлении. Одно из них — знаменитые Ниагарские водопады, претендующие на звание восьмого чуда света. Всего полтора часа на самолете — и вы на подступах к владениям свирепствующей стихии, обрушивающейся на ваши рецепторы со скоростью 5 700 000 литров воды в секунду. Вас ждут виды. Величественные. Вдохновляющие. Непередаваемые. А дополнением станет несколько приятных открытий: Буффало, как нечто гораздо большее, чем острые крылышки; первая в мире ГЭС и старинный французский форт, повествующий о временах североамериканских колониальных войн.

Исторические экскурсии в Нью-Йорке

Нью-Йорк: Уолл Стрит и Мемориал 9/11Нью-Йорк: Уолл Стрит и Мемориал 9/11Нью-Йорк: Уолл Стрит и Мемориал 9/11
$35 за человека
1.5 часа
Исследовать финансовый центр мира и узнать об одном из самых страшных дней в истории
Вам предстоит открыть две очень значимых страницы «биографии» США. Вы пройдете по знаменитой улице Уолл Стрит и узнаете, когда, как и почему этот район стал мировой столицей денег. Представите времена первого президента Вашингтона и потанцуете с индейцами в музее. А во второй части посетите Мемориал, расположенный на месте разрушенных башен-близнецов.
Нестандартный тур по Нью-ЙоркуНестандартный тур по Нью-ЙоркуНестандартный тур по Нью-Йорку
$300 за экскурсию
3.5 часа
31 отзыв
На автомобиле по районам города, которые откроют вам его суть
Нью-Йорк не терпит стандартных обзорных экскурсий! Я уверен, что этот бешеный, бурный город нужно покорять только заглядывая в самые необычные его уголки верхом на железном коне. Вы побываете в тех районах Нью-Йорка, которые и являются настоящим «Большим яблоком», я расскажу вам малоизвестные факты из истории города и помогу прочувствовать его на все 100% со всеми «за» и «против». Научившись ориентироваться в Нью-Йорке и увидев его однажды глазами местных жителей, вы обязательно захотите возвращаться сюда снова и снова.
Нью-Йорк, или Новый АмстердамНью-Йорк, или Новый АмстердамНью-Йорк, или Новый Амстердам
$250 за экскурсию
4 часа
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Пешком по Уолл-стрит и на пароме к Статуе Свободы!
Начинать знакомство с Нью-Йорком нужно с мест, где родился «Новый Амстердам». Вы заглянете за кулисы американской истории, мировой финансовой жизни и политических отношений США и Европы, посетите старый форт и увидите Статую Свободы такой, какой её видели европейские иммигранты XIX века. Буду рад показать этот удивительный город, как он есть — с его атмосферой и архитектурой, и помогу открыть ваш Нью-Йорк.
Многоликий Нью-ЙоркМноголикий Нью-ЙоркМноголикий Нью-Йорк
$200 за экскурсию
4 часа
Бродвей, Уолл-стрит, Всемирный торговый центр, Старый форт и набережная Гудзона за один день
Нью-Йорк не похож ни на остальные города Америки, ни на европейские столицы. Он существует отдельно от остального мира. За его размерами и общеизвестными символами можно не заметить деталей, которые делают Нью-Йорк таким многослойным и насыщенным. Я постараюсь раскрыть разные грани этого удивительного города: показать вам как его знаковые места, так и тайные уголки.
Нью-Йорк от истоков до наших днейНью-Йорк от истоков до наших днейНью-Йорк от истоков до наших дней
$252 за экскурсию
6 часов
2 отзыва
Статуя Свободы, остров Эллис, Нижний Манхэттен и другие «визитные карточки» столицы Нового Света
Вы увидите главные символы Нью-Йорка: статую Свободы, Уолл-стрит, скульптуру Быка, Бродвей и мемориал, посвященный Всемирному торговому центру. Я не просто покажу улицы и небоскребы разных эпох, но обязательно расскажу о судьбах людей в истории города.
Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребамАрхитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребамАрхитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам
$250 за экскурсию
3 часа
Узнать, как менялся облик «Большого яблока», услышать о разных стилях и увидеть мировые шедевры
Архитектура города — это телесное воплощение истории: рассматривая здания Нью-Йорка, вы проследите развитие этого города. Я расскажу о возникновении разных стилей и их особенностях, объясню, какая проблема стояла перед создателями первых небоскребов. Покажу шедевры Фрэнка Гери и Сантьяго Калатравы, а на примере жилой архитектуры Америки мы поговорим о классовом неравенстве.

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