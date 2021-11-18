Садитесь на паром и совершите самостоятельную экскурсию по Статуе Свободы и острову Эллис. Посетите остров Свободы, исследуйте иммиграционный музей острова Эллис и узнайте увлекательные факты по пути.

Начните свой путь с вылета из Бэттери-парка, Манхэттена или парка штата Нью-Джерси. До Бэттери-парка легко добраться на метро, расположенного в Нижнем Манхэттене. Парк штата Либерти, расположенный в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, легко доступен на автомобиле. Как только вы прибудете на место встречи, воспользуйтесь приоритетным доступом к линии с предварительно купленным билетом.

Сядьте на паром и полюбуйтесь впечатляющими видами на Леди Либерти и горизонт Нью-Йорка. Обратите внимание на время возврата парома, чтобы спланировать свой день. Ваш билет дает вам доступ к двум достопримечательностям: острову Свободы (со статуей Свободы) и острову Эллис. Маршрут зависит от вашего места отправления.

Из Манхэттена ваша первая остановка будет на острове Свободы. По прибытии возьмите многоязычный аудиогид, чтобы начать знакомство с историей Статуи Свободы. У детей также есть возможность насладиться особым повествованием об этом самостоятельном туре.

Как только вы будете готовы открыть для себя остров Эллис, оставьте аудиогид и вернитесь на паром. Сядьте на паром в сторону Нью-Джерси, чтобы отправиться в сторону острова Эллис. По прибытии отправляйтесь в музей, чтобы взять свой многоязычный аудиогид.

Более 62 лет остров Эллис был самой загруженной иммиграционной станцией Америки. Миллионы людей со всего мира прошли здесь в поисках нового начала и новой жизни для своих семей в Америке. Имея доступ к записям Центра истории американской семейной иммиграции, вы можете искать все судовые декларации, которые проходили через остров Эллис. Используйте этот уникальный опыт, чтобы изучить историю своей семьи.

Когда вы закончите, вернитесь к парому и вернитесь в исходную точку отправления.

Маршруты:

Вылет из Нью-Йорка:

Сядьте на паром в Бэттери-парке до острова Свободы.

Исследуйте остров Свободы с самостоятельными аудиогидами.

Сядьте на паром из Нью-Йорка до острова Эллис.

Исследуйте Музей иммиграции на острове Эллис с аудиогидом с самостоятельным управлением.

Сядьте на паром из Нью-Йорка и вернитесь в Бэттери-парк.

Вылет из Нью-Джерси: