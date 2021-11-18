Cтатуя Свободы и остров Эллис: билеты с паромом

Исследуйте статую Свободы, остров Эллис и музеи в удобном темпе с аудиогидами

4.7
5580 отзывов
Входной билет
Исследуйте статую Свободы, остров Эллис и музеи в удобном темпе с аудиогидами.

В тур входит переправа на пароме из Нью-Йорка и Нью-Джерси.
Cтатуя Свободы и остров Эллис: билеты с паромом
Cтатуя Свободы и остров Эллис: билеты с паромом
Cтатуя Свободы и остров Эллис: билеты с паромом
Cтатуя Свободы и остров Эллис: билеты с паромом
Cтатуя Свободы и остров Эллис: билеты с паромом
Cтатуя Свободы и остров Эллис: билеты с паромом
Cтатуя Свободы и остров Эллис: билеты с паромом
Cтатуя Свободы и остров Эллис: билеты с паромом
Cтатуя Свободы и остров Эллис: билеты с паромом
Cтатуя Свободы и остров Эллис: билеты с паромом

Что вы увидите 🤩

  • Остров Либерти
  • Нижний Манхэттен
  • Остров Эллис
  • Бэттери-Парк
  • Замок Клинтон
  • Корона статуи Свободы
  • Парк Либерти Стэйт
  • Пьедестал Статуи Свободы
  • Манхеттен
  • Статуя Свободы
  • Музей статуи свободы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите статую Свободы и остров Эллис в удобном для себя темпе
  2. Оцените историю и красоту достопримечательностей с многоязычным аудиогидом
  3. Изучите музей cтатуи Свободы с оригинальным факелом
  4. Отправляйтесь из Нью-Йорка или Нью-Джерси
Садитесь на паром и совершите самостоятельную экскурсию по Статуе Свободы и острову Эллис. Посетите остров Свободы, исследуйте иммиграционный музей острова Эллис и узнайте увлекательные факты по пути.
Начните свой путь с вылета из Бэттери-парка, Манхэттена или парка штата Нью-Джерси. До Бэттери-парка легко добраться на метро, расположенного в Нижнем Манхэттене. Парк штата Либерти, расположенный в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, легко доступен на автомобиле. Как только вы прибудете на место встречи, воспользуйтесь приоритетным доступом к линии с предварительно купленным билетом.
Сядьте на паром и полюбуйтесь впечатляющими видами на Леди Либерти и горизонт Нью-Йорка. Обратите внимание на время возврата парома, чтобы спланировать свой день. Ваш билет дает вам доступ к двум достопримечательностям: острову Свободы (со статуей Свободы) и острову Эллис. Маршрут зависит от вашего места отправления.
Из Манхэттена ваша первая остановка будет на острове Свободы. По прибытии возьмите многоязычный аудиогид, чтобы начать знакомство с историей Статуи Свободы. У детей также есть возможность насладиться особым повествованием об этом самостоятельном туре.
Как только вы будете готовы открыть для себя остров Эллис, оставьте аудиогид и вернитесь на паром. Сядьте на паром в сторону Нью-Джерси, чтобы отправиться в сторону острова Эллис. По прибытии отправляйтесь в музей, чтобы взять свой многоязычный аудиогид.
Более 62 лет остров Эллис был самой загруженной иммиграционной станцией Америки. Миллионы людей со всего мира прошли здесь в поисках нового начала и новой жизни для своих семей в Америке. Имея доступ к записям Центра истории американской семейной иммиграции, вы можете искать все судовые декларации, которые проходили через остров Эллис. Используйте этот уникальный опыт, чтобы изучить историю своей семьи.
Когда вы закончите, вернитесь к парому и вернитесь в исходную точку отправления.

Маршруты:

    Вылет из Нью-Йорка:

    • Сядьте на паром в Бэттери-парке до острова Свободы.
    • Исследуйте остров Свободы с самостоятельными аудиогидами.
    • Сядьте на паром из Нью-Йорка до острова Эллис.
    • Исследуйте Музей иммиграции на острове Эллис с аудиогидом с самостоятельным управлением.
    • Сядьте на паром из Нью-Йорка и вернитесь в Бэттери-парк.

    Вылет из Нью-Джерси:

    • Сядьте на паром в государственном парке Либерти до острова Эллис.
    • Исследуйте Музей иммиграции на острове Эллис с аудиогидом с самостоятельным управлением.
    • Сядьте на паром из Нью-Джерси до острова Свободы.
    • Исследуйте остров Свободы с самостоятельным аудиогидом.
    • Сядьте на паром из Нью-Джерси и вернитесь в парк Либерти Стейт.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Паромное сообщение туда и обратно
    • Доступ к Острову Свободы
    • Доступ к острову Эллис
    • Самостоятельный аудиотур по острову Свободы
    • Самостоятельный аудиотур по острову Эллис
    • Вход в музей Статуи Свободы
    • Вход в Национальный иммиграционный музей острова Эллис
    • Плата за бронирование
    Что не входит
    • Проход в корону статуи Свободы
    • Генеалогическое исследование на острове Эллис
    • Еда и напитки (можно приобрести на месте)
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Что взять с собой
    • Вода
    • Одежда по погоде
    • Паспорт или удостоверение личности
    • Комфортная обувь
    Не допускаются
    • Чемоданы и большие сумки
    • Стеклянные предметы
    • Дроны
    Важная информация
    • В связи с ограничениями по COVID-19 состав групп не должен превышать 10 человек
    • Чтобы не спеша все осмотреть, рекомендуется выделить 4–6 часов
    • Обратите внимание, что перед посадкой на паром вы обязаны пройти систему безопасности, соответствующую применяемым в аэропортах. Служба национальных парков США конфискует все запрещенные предметы без возврата
    • Дети до 17 лет должны быть в сопровождении ответственного за них взрослого не младше 25 лет
    • Для детей трех лет и младше участие бесплатное
    Ограничения по возрасту
    • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    • Все участники старше 12 лет должны представить доказательство того, что получили две дозы вакцины, одобренной FDA или ВОЗ, или одну дозу вакцины Johnson & Johnson. Участники от 5 до 11 лет должны представить доказательство того, что получили по крайней мере одну дозу вакцины, одобренной FDA или ВОЗ. Доказательством вакцинации может служить приложение NYC COVID Safe, Excelsior Pass, карта вакцинации CDC (или ее фотография), документ о вакцинации в Нью-Йорке или официальный документ о вакцинации за пределами Нью-Йорка или США
    • В дополнение к доказательству вакцинации все участники старше 18 лет должны предъявить удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, водительские права, паспорт и т. п.)
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

    Вы сами выбираете дату и время

    Отзывы и рейтинг

    4.7
    Основано на 5580 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
    Z
    18 ноя 2021
    (Узбекистан)
    Все отлично, можете смело обратиться, мне очень понравился тур.
    B
    28 ноя 2021
    (США)
    Оригинал (en)
    Какая хорошо организованная поездка на пароме и трогательная, познавательная поездка. Выделите как минимум 4 часа на всю экскурсию, и если вы хотите провести исследование, находясь на острове Эллис, выделите немного больше времени. Музеи отличные!
    Allison
    28 ноя 2021
    (Франция)
    Оригинал (fr)
    Очень хороший опыт
    J
    26 ноя 2021
    (Великобритания)
    Оригинал (en)
    Трепет внушает. Очень понравилось. Посадка на лодку и стыковка очень эффективная и гладкая.
    F
    25 ноя 2021
    (США)
    Оригинал (en)
    Все шло отлично, и мы были на пути к месту встречи, но мы позвонили по номеру, указанному в электронном письме, чтобы узнать дальнейшие направления, и она фактически ввела нас в заблуждение, и мы потратили 30 минут на поездку, пока она звонила людям на земле, чтобы попытаться посмотреть. за нашу машину. Неизбежно пропустил паром, и поэтому я злюсь на это плохое обслуживание, даже после того, как мы его пропустили, я все еще разговаривал по телефону с туристической компанией, многие леди пытались получить какую-либо информацию о том, как я могу вернуть свои деньги, и она просто сказала, что получила в офис, который я, очевидно, не понимал. Я хотел бы, чтобы со мной связались для дальнейших обсуждений.
    O
    24 ноя 2021
    (Мексика)
    Оригинал (es)
    Превосходно
    A
    24 ноя 2021
    (США)
    Оригинал (en)
    отлично по цене
    А
    24 ноя 2021
    (Великобритания)
    Оригинал (en)
    Это просто билет на лодку. Дополнительного контента нет. Статуя даже не такая большая, а содержание острова Эллис не так фантастично представлено. Конечно, поставьте галочку, но не слишком радуйтесь этому ...
    V
    23 ноя 2021
    (США)
    Оригинал (en)
    Было очень приятное впечатление!
    L
    18 ноя 2021
    (США)
    Оригинал (en)
    Билеты легко купить. Маршруты относительно того, где встретить паром, были очень ясны. Обоих островах нужно усвоить много информации, но оно того стоит.
    A
    15 ноя 2021
    Оригинал (es)
    Очень хороший тур, стоит его взять.
    l
    13 ноя 2021
    (США)
    Оригинал (es)
    Хорошие впечатления, прогулка на лодке была хорошей, просто немного скучно, никто не разговаривал или что-то еще, но, прежде всего, хорошо.
    T
    11 ноя 2021
    (США)
    Оригинал (en)
    Никаких проблем и билеты на паром на оба острова свободы, чтобы увидеть статую свободы, а также билеты в музей. Также есть доступ к острову Эллис.
    E
    7 ноя 2021
    (Израиль)
    Оригинал (en)
    Я плохо заполнил, и мы вообще не пришли в тур, поэтому мы потеряли много денег, которые мы можем получить?
    Alfredo
    6 ноя 2021
    (Панама)
    Оригинал (es)
    Пунктуальность и страховка
    Ещё 5565 отзывов

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