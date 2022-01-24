Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите достопримечательности так же, как это делали ранние американские иммигранты - без стресса при переезде в другой дом. Этот опыт позволит вам отправиться в круиз на лодке на остров Свободы. Думайте об этом как о глубокомысленной медитации на природу американских идеалов … плюс прогулка на лодке!
Ответы на вопросы
Что входит
Комбинированный билет, включая круиз с гидом на остров Свободы
Бесплатный аудио тур на острове Свободы
Доступ на остров Свободы
Посещение музея Статуи Свободы
Доступ на остров Эллис
Доступ в Национальный музей иммиграции
Наш путеводитель по Манхэттену (с самостоятельной пешеходной экскурсией и скидками на сумму более $ 20)
Что не входит
Посещение самой Статуи Свободы (пьедестал, музей и корона). Билеты на Статую Свободы не включены
поскольку их количество сильно ограничено и места раскуплены на несколько месяцев вперед
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Выберите дату при бронировании
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