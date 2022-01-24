Осмотрите достопримечательности так же, как это делали ранние американские иммигранты - без стресса при переезде в другой дом. Этот опыт позволит вам отправиться в круиз на лодке на остров Свободы. Думайте об этом как о глубокомысленной медитации на природу американских идеалов … плюс прогулка на лодке!