В начале 20-го века мир искусства был сильно склонен к европейскому искусству и классике. У филантропа Гертруды Вандербильт Уитни этого не было. Она открыла собственный музей, посвященный живым американским художникам. С тех пор он процветает, став краеугольным камнем художественных достижений XX и XXI веков.