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В начале 20-го века мир искусства был сильно склонен к европейскому искусству и классике. У филантропа Гертруды Вандербильт Уитни этого не было. Она открыла собственный музей, посвященный живым американским художникам. С тех пор он процветает, став краеугольным камнем художественных достижений XX и XXI веков.
Ответы на вопросы
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Выберите дату при бронировании
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