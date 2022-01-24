Музей американского искусства Уитни

Проследите американское искусство с 20-го века до наших дней

4.7
108 отзывов
В группе
Музей американского искусства Уитни
Музей американского искусства Уитни
Музей американского искусства Уитни
Музей американского искусства Уитни
Музей американского искусства Уитни
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В начале 20-го века мир искусства был сильно склонен к европейскому искусству и классике. У филантропа Гертруды Вандербильт Уитни этого не было. Она открыла собственный музей, посвященный живым американским художникам. С тех пор он процветает, став краеугольным камнем художественных достижений XX и XXI веков.

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