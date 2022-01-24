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В Нью-Йорке множество вертикальных достопримечательностей. Статуя Свободы, Эмпайр-стейт-билдинг, Всемирный торговый центр и многие другие. Но Музей бесстрашного моря, авиации и космонавтики находится на другом уровне - или, по крайней мере, его экспонаты. Этот военно-морской музей позволяет вам подняться на борт бывшего авианосца - бесстрашного корабля USS - и увидеть подводные лодки, самолеты, космические корабли и многое другое!
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в музей Intrepid Sea, Air & Space Museum
Вход в павильон космических шаттлов
Вход на подводную лодку USS Growler (временно закрыта, но выставочный шатер Growler открыт)
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Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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