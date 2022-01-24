Музей бесстрашного моря, авиации и космонавтики: приоритетный вход

Познакомьтесь поближе с военной и морской историей!

4.8
357 отзывов
Входной билет
Музей бесстрашного моря, авиации и космонавтики: приоритетный вход
Музей бесстрашного моря, авиации и космонавтики: приоритетный вход
Музей бесстрашного моря, авиации и космонавтики: приоритетный вход
Музей бесстрашного моря, авиации и космонавтики: приоритетный вход
Музей бесстрашного моря, авиации и космонавтики: приоритетный вход
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В Нью-Йорке множество вертикальных достопримечательностей. Статуя Свободы, Эмпайр-стейт-билдинг, Всемирный торговый центр и многие другие. Но Музей бесстрашного моря, авиации и космонавтики находится на другом уровне - или, по крайней мере, его экспонаты. Этот военно-морской музей позволяет вам подняться на борт бывшего авианосца - бесстрашного корабля USS - и увидеть подводные лодки, самолеты, космические корабли и многое другое!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в музей Intrepid Sea, Air & Space Museum
  • Вход в павильон космических шаттлов
  • Вход на подводную лодку USS Growler (временно закрыта, но выставочный шатер Growler открыт)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Выберите дату при бронировании

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нью-Йорка

🎫Билеты🖼МузеиБыстрый проходМузеи науки и технологий🪐Космос

Еще несколько похожих предложений в Нью-Йорке

Американский музей естественной истории
Входной билет
4.7
333
20.37
за 1 чел.
Американский музей естественной истории
Посетите один из крупнейших в мире музеев естественной истории
Прогулка по музею Метрополитен
Индивидуально
до 4 чел.
5
36
$120
за 1-4 чел.
Прогулка по музею Метрополитен
Найти ключ к пониманию шедевров мирового искусства в компании искусствоведа
1 фев
3 фев
4 фев
ещё...
Музей Гуггенхайма
В группе
4.8
443
22.15
за 1 чел.
Музей Гуггенхайма
Главный музей Нью-Йорка славится своей коллекцией современного искусства мирового уровня
Общество иллюстраторов: общий вход
В группе
1ч 30м
13.27
за 1 чел.
Общество иллюстраторов: общий вход
Осмотрите музей Общества иллюстраторов
Музей мороженого в Нью-Йорке
В группе
5
6
44.85
за 1 чел.
Музей мороженого в Нью-Йорке
Развлекательная тематика с мороженым в самом колоритном музее Нью-Йорка
Музей мадам Тюссо, Нью-Йорк
Входной билет
4.6
40
35.67
за 1 чел.
Музей мадам Тюссо, Нью-Йорк
Познакомьтесь с Гарри и Меган, Лионелем Месси, Халком и другими
Колониальная история Нью-Йорка
Индивидуально
для 8 чел.
5
2
150
$135
за 1-8 чел.
Колониальная история Нью-Йорка
👣 Пешеходные
Представить, как выглядел район Уолл-стрит 400 лет назад, и прикоснуться к истокам Большого Яблока
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
Метрополитен-музей
Входной билет
4.8
1073
22.15
за 1 чел.
Метрополитен-музей
Получите доступ к знаменитой 5-й авеню и монастырям, чтобы увидеть всемирно известные произведения искусства
Бруклинский музей
В группе
4.8
31
14.17
за 1 чел.
Бруклинский музей
Посмотрите работы художников мирового уровня и древние артефакты со всего мира
Американское крыло музея «Метрополитен»
Индивидуально
до 6 чел.
4.9
7
2ч 30м
$80
за 1-6 чел.
Американское крыло музея «Метрополитен»
Раскрыть историю Нью-Йорка и Америки через искусство и услышать любопытные рассказы о художниках
24 янв
25 янв
29 янв
ещё...
Музеи Нью-Йорка
Индивидуально
для 3 чел.
$500
за 1-3 чел.
Музеи Нью-Йорка
👣 Пешеходные
Ежедневно по договоренности
Экскурсия в Метрополитен музей
Индивидуально
для 5 чел.
$500
за 1-5 чел.
Экскурсия в Метрополитен музей
👣 Пешеходные
У нас ещё много экскурсий 😎 в Нью-Йорке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нью-Йорке
ХОРОШО
🇺🇸
ТАМ