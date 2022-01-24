Национальный мемориал и музей 11 сентября

Посвящение силе человеческого духа, которое не оставит равнодушным

4.9
5184 отзыва
Входной билет
Национальный мемориал и музей 11 сентября
Национальный мемориал и музей 11 сентября
Национальный мемориал и музей 11 сентября
Национальный мемориал и музей 11 сентября
Национальный мемориал и музей 11 сентября
Национальный мемориал и музей 11 сентября
Национальный мемориал и музей 11 сентября
Национальный мемориал и музей 11 сентября
Национальный мемориал и музей 11 сентября
Национальный мемориал и музей 11 сентября
Национальный мемориал и музей 11 сентября
Национальный мемориал и музей 11 сентября
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Забронируйте время и войдите в Национальный мемориал и музей 11 сентября. Послушайте рассказы 11 сентября из первых рук, посмотрите предметы из обломков и уходите, движимые силой нации, чтобы объединиться, вспомнить и двигаться дальше.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в музей 11 сентября
  • Доступ к выставкам и фильмам
  • Вход в Мемориал (бесплатный)
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