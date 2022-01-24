Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Забронируйте время и войдите в Национальный мемориал и музей 11 сентября. Послушайте рассказы 11 сентября из первых рук, посмотрите предметы из обломков и уходите, движимые силой нации, чтобы объединиться, вспомнить и двигаться дальше.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в музей 11 сентября
Доступ к выставкам и фильмам
Вход в Мемориал (бесплатный)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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