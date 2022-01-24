Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Создайте свой собственный маршрут и посмотрите лучшее из Большого яблока, а также Бруклина и Гарлема! Выберите свой маршрут, сфотографируйте фотографии со своего места или сходите на экскурсию - и садитесь на следующий автобус. Большое яблоко ждет!
Ответы на вопросы
Что входит
Uptown Loop
Центр города Loop
Прокат велосипедов (аренда на 1 час, бесплатный 1 час), только с классическим билетом
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Выберите дату при бронировании
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