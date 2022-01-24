Нью-Йорк: автобус Hop-on Hop-off

Посмотрите лучшие достопримечательности Нью-Йорка с одного места

4.7
18 отзывов
Билет на автобус
Нью-Йорк: автобус Hop-on Hop-off
Нью-Йорк: автобус Hop-on Hop-off
Нью-Йорк: автобус Hop-on Hop-off
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Создайте свой собственный маршрут и посмотрите лучшее из Большого яблока, а также Бруклина и Гарлема! Выберите свой маршрут, сфотографируйте фотографии со своего места или сходите на экскурсию - и садитесь на следующий автобус. Большое яблоко ждет!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Uptown Loop
  • Центр города Loop
  • Прокат велосипедов (аренда на 1 час, бесплатный 1 час), только с классическим билетом
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

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