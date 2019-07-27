Совершите поездку по гавани Нью-Йорка в Чудовище, созданном по индивидуальному заказу 70-футовом морском гоночном катере с реактивным двигателем, который взрывается энергией, оставляя всех на своем пути! Ваш капитан довезет вас до скорости 45 миль в час на спуске к Статуе Свободы.

Это захватывающая поездка по Нью-Йорку, приключение по мокрому и дикому течению через гавань Нью-Йорка, которое потребует от вас 30 минут, полных веселья, и держаться за шляпу. Вы с головокружительной скоростью пролетите над легендарным горизонтом города и небоскребами.

Сделайте паузу, чтобы увидеть Статую Свободы крупным планом, отдышитесь и снова отправляйтесь в обратный путь к Пирсу 83.