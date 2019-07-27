Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Погрузитесь в гавань Нью-Йорка на мощном катере
Подойдите ближе и ближе к Статуе Свободы
Проезжайте мимо панорамы Нью-Йорка
Совершите поездку по гавани Нью-Йорка в Чудовище, созданном по индивидуальному заказу 70-футовом морском гоночном катере с реактивным двигателем, который взрывается энергией, оставляя всех на своем пути! Ваш капитан довезет вас до скорости 45 миль в час на спуске к Статуе Свободы.
Это захватывающая поездка по Нью-Йорку, приключение по мокрому и дикому течению через гавань Нью-Йорка, которое потребует от вас 30 минут, полных веселья, и держаться за шляпу. Вы с головокружительной скоростью пролетите над легендарным горизонтом города и небоскребами.
Сделайте паузу, чтобы увидеть Статую Свободы крупным планом, отдышитесь и снова отправляйтесь в обратный путь к Пирсу 83.
Ответы на вопросы
Что входит
30-минутная захватывающая поездка
Музыкальное сопровождение
Ремни безопасности и доступ к поручням
Что не входит
Продукты питания и напитки
Встреча в отеле или высадка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Этот билет позволяет вам пропустить очередь за билетами и сразу перейти к посадке на корабль
Ограничение по высоте: пассажиры должны быть ростом не менее 40 дюймов для езды
Билеты действительны в течение одного года после даты, указанной в ваучере
Экскурсии отправляются каждый час. Пожалуйста, приходите к месту встречи за 45 минут до посадки. Если вы не сможете принять участие в следующей поездке, вы будете отправлены в поездку после этого
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны представить доказательство того, что они получили хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19, одобренной FDA или ВОЗ. Доказательством вакцинации может служить приложение NYC COVID Safe, Excelsior Pass, карта вакцинации CDC (или ее фотография), документ о вакцинации в Нью-Йорке или официальный документ о вакцинации за пределами Нью-Йорка или США
В дополнение к доказательству вакцинации все участники старше 18 лет должны предъявить удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, водительские права, паспорт и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
А
Аноним
27 июля 2019
An incredible experience. You get to witness all of New York's breathtaking scenery, enhanced by the fast speed of the boat. The music played only adds to the energetic atmosphere, as well as the charismatic tour guides. Everyone enjoyed themselves and the other boats on the river seemed boring in comparison. A must-have experience for all tourists - awe-inspiring!
E
Elisa
10 июля 2019
Absolutely amazing - if you get the opportunity, do it! It’s so much fun the guys who run it are brilliant too..
My only negative is that I booked it through GetYourGuide for a specific time & date around our schedule, 2pm on the 1/7/19, however, when we got there 45 mins before (like stated) to exchange our tickets the guy told us that the next available slot wasn’t until 5pm, which was quite irritating, he got us onto a boat the next day at a more convenient time, it is in the terms & conditions but so far down & so hidden, maybe it should be advertised as ‘flexible ticket’ as it says 90 days after it’s been purchased it can be used.
S
Shirley
28 авг 2017
We enjoyed the Beast Ride. It was awesome ,trilling, energizing, informative and educational. The captain and his crew were wonderful. I can ride over and over again and get the same trill. I also recommended the Beast Ride to all my friends and family. Several friends ask if we were on a cruise somewhere else. I told them New York water ways NYC.
The picture that was taken by the photographer was very professional. I took a picture of that picture with my cell phone and sent it to friend and family.
Ещё 125 отзывов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нью-Йорка