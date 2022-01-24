Нью-Йоркское историческое общество

Лучшее из американской истории и искусства, собранное в одном месте

4.8
9 отзывов
В группе
Нью-Йоркское историческое общество
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В этом вдохновляющем музее-библиотеке вы узнаете все самое интересное об истории Америки. Здесь хранятся лучшие произведения искусства, скульптуры, графики, текстильного искусства и многое другое. Посетите Центр женской истории, который по-новому видит силу женщин в обществе прошлого и настоящего.

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