Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В этом вдохновляющем музее-библиотеке вы узнаете все самое интересное об истории Америки. Здесь хранятся лучшие произведения искусства, скульптуры, графики, текстильного искусства и многое другое. Посетите Центр женской истории, который по-новому видит силу женщин в обществе прошлого и настоящего.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ ко всем выставкам
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.