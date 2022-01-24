Обсерватория One World: билет с проходом без очереди

Захватывающий вид на Нью-Йорк на 360° с Башни Свободы!

4.8
2761 отзыв
Входной билет
Обсерватория One World: билет с проходом без очереди
Обсерватория One World: билет с проходом без очереди
Обсерватория One World: билет с проходом без очереди
Обсерватория One World: билет с проходом без очереди
Обсерватория One World: билет с проходом без очереди
Обсерватория One World: билет с проходом без очереди
Обсерватория One World: билет с проходом без очереди
Обсерватория One World: билет с проходом без очереди
Обсерватория One World: билет с проходом без очереди
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Хотите полюбоваться лучшим в городе видом? А как насчет лучшего вида в Западном полушарии? Всемирный торговый центр 1 является 6-м самым высоким зданием в мире, а теперь вы можете подняться прямо на его вершину и насладиться потрясающим видом на Нью-Йорк и за его пределы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Стандартный билет в обсерваторию
  • Доступ на 3 этажа обсерватории One World (уровни 100, 101 и 102)
  • Доступ к лучшим ресторанам: от кафе с непринужденной обстановкой до ресторана высокой кухни ONE
  • Подъем на лифтах Sky Pod, одних из самых быстрых в мире
  • Дополнительные бонусы, такие как устройство «Пульс города» и участок с прозрачным полом «Небесный портал»
Что не входит
  • Приоритетный доступ к лифтам Skypod
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Выберите дату при бронировании

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нью-Йорка

🎫БилетыБыстрый проходПроход без очереди

Еще несколько похожих предложений в Нью-Йорке

Нью-Йорк: скоростной катер Beast без билетов в кассу
Билет на борт
4.9
128
30м
2 325
за 1 чел.
Нью-Йорк: скоростной катер Beast без билетов в кассу
⛴ Водные
Погрузитесь в гавань Нью-Йорка в поездке на скоростном катере, наполненной адреналином
7 мая
8 мая
9 мая
ещё...
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
Индивидуально
для 3 чел.
$500
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
Обзорная экскурсия для первого знакомства с Нью-Йорком, рассчитана на 5 часов
По договоренности
Нью-Йорк, или Новый Амстердам
Индивидуально
для 5 чел.
5
4
$250
за 1-5 чел.
Нью-Йорк, или Новый Амстердам
👣 Пешеходные
Пешком по Уолл-стрит и на пароме к Статуе Свободы!
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
Ночной Нью-Йорк
Индивидуально
для 5 чел.
$400
за 1-5 чел.
Ночной Нью-Йорк
👣 Пешеходные
Вас ждёт увлекательная экскурсия по ночному Нью-Йорку
По договоренности
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку с посещением Статуи Свободы
Индивидуально
для 3 чел.
$700
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку с посещением Статуи Свободы
Полная обзорная экскурсия по Манхеттену с посещением острова Либерти
По договоренности
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
Индивидуально
для 6 чел.
5
20
300
$255
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
🚗 На машине
Узнать самое важное о Нью-Йорке и его жителях на авто-экскурсии по знаменитым местам Манхэттена
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку (Манхэттен)
Индивидуально
для 5 чел.
5
1
$720
за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку (Манхэттен)
Полная обзорная экскурсия по Нью-Йорку (6 часов) с посещением всех главных достопримечательностей Манхэттана - $540
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Индивидуально
для 8 чел.
5
17
$252
за 1-8 чел.
Нью-Йорк от истоков до наших дней
👣 Пешеходные
Статуя Свободы, остров Эллис, Нижний Манхэттен и другие «визитные карточки» столицы Нового Света
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку + смотровая площадка Top
Индивидуально
для 3 чел.
$600
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку + смотровая площадка Top
Посетить самые знаменитые улицы, скверы и площади и увидеть потрясающую панораму Нью-Йорка с высоты смотровой площадки
По договоренности
Колониальная история Нью-Йорка
Индивидуально
для 8 чел.
5
2
150
$135
за 1-8 чел.
Колониальная история Нью-Йорка
👣 Пешеходные
Представить, как выглядел район Уолл-стрит 400 лет назад, и прикоснуться к истокам Большого Яблока
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
Контрасты Нью-Йорка
Индивидуально
для 6 чел.
5
2
$300
за 1-6 чел.
Контрасты Нью-Йорка
👣 Пешеходные
Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
Многоликий Нью-Йорк
Индивидуально
для 4 чел.
$250
за 1-4 чел.
Многоликий Нью-Йорк
👣 Пешеходные
Бродвей, Уолл-стрит, Всемирный торговый центр, Старый форт и набережная Гудзона за один день
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Нью-Йорке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нью-Йорке
ХОРОШО
🇺🇸
ТАМ