Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Хотите полюбоваться лучшим в городе видом? А как насчет лучшего вида в Западном полушарии? Всемирный торговый центр 1 является 6-м самым высоким зданием в мире, а теперь вы можете подняться прямо на его вершину и насладиться потрясающим видом на Нью-Йорк и за его пределы.
Ответы на вопросы
Что входит
Стандартный билет в обсерваторию
Доступ на 3 этажа обсерватории One World (уровни 100, 101 и 102)
Доступ к лучшим ресторанам: от кафе с непринужденной обстановкой до ресторана высокой кухни ONE
Подъем на лифтах Sky Pod, одних из самых быстрых в мире
Дополнительные бонусы, такие как устройство «Пульс города» и участок с прозрачным полом «Небесный портал»
Что не входит
Приоритетный доступ к лифтам Skypod
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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