Андрей С. – Гид из Нью-Йорка

Приглашаю вас прогуляться 👣 по Центральному парку в Манхеттене.



Пройтись по всемирно известной пятой авеню, посмотреть на место проживания семьи действующего президента, увидеть собор Святого Патрика, главную елку страны, почувствовать атмосферу самого крупного города Америки, ну и конечно просто весело 🥳 провести время со мной не соскучишься.