Приглашаю вас прогуляться 👣 по Центральному парку в Манхеттене. Пройтись по всемирно известной 5 авеню, посмотреть на место проживания семьи действующего президента, увидеть собор Святого Патрика, главную елку страны, почувствовать атмосферу самого крупного города Америки ✨, ну и конечно просто весело 🥳 провести время😊 со мной не соскучишь
Что входит
Доступ к онлайн-трансляции
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.