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Онлайн-экскурсия «Нью Йорк — по следам кинофильмов»

Андрей С.
Андрей С. – Гид из Нью-Йорка
Приглашаю вас прогуляться 👣 по Центральному парку в Манхеттене.

Пройтись по всемирно известной пятой авеню, посмотреть на место проживания семьи действующего президента, увидеть собор Святого Патрика, главную елку страны, почувствовать атмосферу самого крупного города Америки, ну и конечно просто весело 🥳 провести время со мной не соскучишься.
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Онлайн-экскурсия «Нью Йорк — по следам кинофильмов»
Онлайн-экскурсия «Нью Йорк — по следам кинофильмов»

Что вы увидите

  • Пятая авеню
  • собор Святого Патрика
  • Центральный парк
Приглашаю вас прогуляться 👣 по Центральному парку в Манхеттене. Пройтись по всемирно известной 5 авеню, посмотреть на место проживания семьи действующего президента, увидеть собор Святого Патрика, главную елку страны, почувствовать атмосферу самого крупного города Америки ✨, ну и конечно просто весело 🥳 провести время😊 со мной не соскучишь
Что входит
  • Доступ к онлайн-трансляции
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «Нью Йорк — по следам кинофильмов»
Онлайн-экскурсия «Нью Йорк — по следам кинофильмов»
Онлайн-экскурсия «Нью Йорк — по следам кинофильмов»
Онлайн-экскурсия «Нью Йорк — по следам кинофильмов»
Онлайн-экскурсия «Нью Йорк — по следам кинофильмов»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей С.
Андрей С.
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