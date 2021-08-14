Парусник «Стрижка кораблей»

Сделайте шаг назад во времени на самой большой парусной лодке Нью-Йорка

4.4
35 отзывов
В группе
до 50 чел.
Сделайте шаг назад во времени на самой большой парусной лодке Нью-Йорка.

С главной палубы Clipper City или с приподнятой палубы квартала насладитесь захватывающим видом на Статую Свободы, Бруклинский мост и другие жемчужины гавани во время двухчасовой экскурсии.
Парусник «Стрижка кораблей»
Парусник «Стрижка кораблей»
Парусник «Стрижка кораблей»
Парусник «Стрижка кораблей»
Парусник «Стрижка кораблей»
Парусник «Стрижка кораблей»

Что вы увидите 🤩

  • Манхеттен
  • Остров Либерти
  • Нижний Манхэттен
  • Нью-Йорк Харбор
  • Статуя Свободы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Парус на крупнейшем паруснике в Нью-Йорке
  2. Насладитесь непревзойденным видом на Статую Свободы
  3. Сфотографируйте Бруклинский мост
  4. Отдых на четверть палубе
  5. Помогите команде поднять паруса и повернуть у руля
  6. Наслаждайтесь круизом по гавани от 1 до 1 часа 15 минут
Сделайте шаг назад во времени на самой большой парусной лодке Нью-Йорка. С просторной главной палубы или приподнятой квартальной палубы Clipper вы сможете насладиться захватывающим видом на Статую Свободы, Бруклинский мост, остров Эллис и другие жемчужины гавани во время вашей двухчасовой экскурсии.
Приходите и присоединяйтесь к нам, чтобы получить незабываемые впечатления от парусного спорта! Закажите напиток (не входит в стоимость) в нашем баре на палубе с полным спектром услуг, пока мы отправляемся в плавание, бросаем брезент, выключаем двигатели и курсируем по гавани, как это делали более века назад.
Устройтесь поудобнее и расслабьтесь или помогите нам поднять паруса и повернуться за штурвалом!
Копия шхун для перевозки древесины, которые были движущей силой американской промышленности более века назад, Клиппер-Сити был построен в середине 1980-х годов по чертежам, приобретенным в Смитсоновском институте. Разработанный с учетом ее нового груза (то есть вас), ее палубы просторны и удобны, с достаточным количеством сидячих мест, полным баром на миделе и приподнятой задней палубой на задней части, которая обеспечивает беспрецедентный вид на город и его гавань.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухчасовая экскурсия
  • Профессиональный капитан и экипаж
Что не входит
  • напитки
  • Члены экипажа
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

D
14 авг 2021
It was a little hard to find and the information on the Get Your Tour Guide site was wrong, we still had a great time. The ship was fun and the sites were awesome, it was a nice change from the usual ferry travel and very unique. I’d highly recommend it!
P
2 сен 2018
It was a wonderful sight seeing trip! Besides all of the awesome views and photo pops the crew members were great! Interactive and allowed us to participate if we wanted in hoisting the sails! Thought the weather was a bit cloudy and the seas a bit chippy the crew were amazing and made the trip a wonderful experience..
B
16 июля 2018
Ship was beautiful, crew was great & cruise was wonderful. HOWEVER, it is advertised as a 90 minute cruise but it only lasted for 65 minutes. When I asked a crew member why we didn't stay out longer, his only nonchalant response was "Yeah, we are a little early." It was a fun experience, but if it's only for an hour don't advertise it as 90 minutes.
Ещё 32 отзыва

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