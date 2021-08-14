Сделайте шаг назад во времени на самой большой парусной лодке Нью-Йорка. С просторной главной палубы или приподнятой квартальной палубы Clipper вы сможете насладиться захватывающим видом на Статую Свободы, Бруклинский мост, остров Эллис и другие жемчужины гавани во время вашей двухчасовой экскурсии.

Приходите и присоединяйтесь к нам, чтобы получить незабываемые впечатления от парусного спорта! Закажите напиток (не входит в стоимость) в нашем баре на палубе с полным спектром услуг, пока мы отправляемся в плавание, бросаем брезент, выключаем двигатели и курсируем по гавани, как это делали более века назад.

Устройтесь поудобнее и расслабьтесь или помогите нам поднять паруса и повернуться за штурвалом!

Копия шхун для перевозки древесины, которые были движущей силой американской промышленности более века назад, Клиппер-Сити был построен в середине 1980-х годов по чертежам, приобретенным в Смитсоновском институте. Разработанный с учетом ее нового груза (то есть вас), ее палубы просторны и удобны, с достаточным количеством сидячих мест, полным баром на миделе и приподнятой задней палубой на задней части, которая обеспечивает беспрецедентный вид на город и его гавань.